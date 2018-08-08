В  госдепе США неофициально признали, что Саакашвили в 2008 г. был виновником войны.

Об этом Ъ рассказал экс-министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, Москва сделала все возможное, чтобы войны не случилось, и в глубине души все западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации. Иванов подчеркнул, что Кондолиза Райс в личных беседах с ним призналась, что США здесь ни при чем, это инициатива Саакашвили, он «сорвался с поводка».