В госдепе США неофициально признали, что Саакашвили в 2008 г. был виновником войны.
Об этом Ъ рассказал экс-министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, Москва сделала все возможное, чтобы войны не случилось, и в глубине души все западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации. Иванов подчеркнул, что Кондолиза Райс в личных беседах с ним призналась, что США здесь ни при чем, это инициатива Саакашвили, он «сорвался с поводка».
Комментарии5
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vinny_pooh 08 августа 2018 | 05:20
(Не)Единожды совравший, кто ж тебе поверит?!
archibald_dandy_esquire 08 августа 2018 | 05:29
vinny_pooh:
экс-Иванов себя превзошёл - раньше он 3 года сидел в засаде, чтобы "не спугнуть" - а теперь на 10 лет опять же "сидел в засаде", чтобы поведать миру об истинных причинах агрессии РФ против Грузии и тайных беседах с Кондолизой Райт
может, пора бы его допросить в СИЗО - что ещё экс знает и его тайном общении с врагами кругом
rabin_tagor 08 августа 2018 | 05:24
Походу он тоже "сканировал сознание" госсекретаря.
ed81 08 августа 2018 | 05:28
А что другое может сказать бу МО , комедия!
klukvik 08 августа 2018 | 05:30
ох и ....ол этот Серега Иванов