В ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии виновата Россия.
Как передает ИФ, об этом на встрече с главами МИД Польши, Литвы и Латвии заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, Россия еще в 1991-92 годах при помощи гибридной войны «отделила от центральной власти Грузии два ее региона». «То, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», — подчеркнул Маргвелашвили.
Комментарии3
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salut__521 08 августа 2018 | 04:33
Мог бы ничего и не заявлять - у рашки и так клеймо агрессора и оккупанта на харе очерчено синим карандашом...
zmeelov_1 08 августа 2018 | 05:17
salut__521: Дык естественно. А в ситуации с Косово тоже виновата.. Россия. Зачем воевала с Гитлером? Нужно было сдать всё и всех и пойти с песней в печи. Тебя, уродца, придушить бы где по-тихому. Чтоб уж не мучился на своих засранных досках, живя без унитаза.
santathefrosr 08 августа 2018 | 04:44
А Аджария разве фактически не отделилась от Грузии?
Поправлю Маргелашвили: там их было 3 региона, а не два! Потом, Михеил как герой - освободитель, силой вернул эту область в лоно Грузинского Государства! Но вместо спасибо, Маргелашвили его хочет посадить в тюрьму. Михеил был вынужден бежать на Украину. Сейчас беглец заявляет, что Маргелашвили - это акционЭр Газпрома и агент Путина, который ещё гоняется за бабушкой Михеила и даже конфисковал старую Хонду Саакашвили....
Такие они комедианты...