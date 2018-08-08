Госдеп в 2007 году уверял Россию, что Грузия не перейдет «красную черту» в Южной Осетии.
Об этом Ъ сообщил экс-министр обороны России Сергей Иванов. При этом он подчеркнул, что российский генштаб тогда же разработал секретный план действий на случай, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия. Иванов также сказал, что не может раскрыть все детали этого плана. По словам экс-министра, в госдепе США неофициально признали, что Саакашвили в 2008 г. был истинным виновником войны.
Комментарии3
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salut__521 08 августа 2018 | 04:25
Брехливая кегебистская морда...
kondrat_vlad 08 августа 2018 | 04:28
Это как волка спросить он всегда скажет что поросята виноваты в том что не лезут ему в пасть сами.
Господин Иванов несет ахинею, никто в Госдепе не мог Саакашвили такого сказать, это могла рассказать Иванову только Манька Захарова на голубом глазу.
santathefrosr 08 августа 2018 | 04:35
Госдеп с помпой подписал соглашение с Ираном, уверяя, что это лучшее, что может быть в современной политике!
Пришел через год Трамп и отменил всё сказанное предыдущими амерами....
Как им можно верить? Так это было хорошее соглашение или всё же плохое? Трамп умный Президент или тупой? А Обама тогда тупой или умный? Да.. а все амерские эксперты-политики умные или тупые? И кто среди них тупой: команда Обамы или Трампа?
Как им вообще можно верить?