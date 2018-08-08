Спортивный арбитраж отклонил апелляцию российской бегуньи Марии Савиновой.

Она оспаривала четырехлетнюю дисквалификацию и аннулирование всех результатов с 26 июля 2010 года по 26 августа 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил. В феврале 2017 года CAS признал Савинову виновной в применении запрещенных веществ и лишил россиянку золотых медалей Олимпиады-2012 в беге на 800 метров, чемпионата мира — 2011 и первенства Европы 2010 года.