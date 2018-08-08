Общие сбережения россиян превысили 32 трлн руб.
Как отмечает Росстат, сбережения в банковских вкладах сократились до 66 проц. от общей величины накоплений а сбережения в наличных увеличились до 18 проц. 16% от общего объема накоплений россияне хранят в ценных бумагах.
Комментарии5
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eslichestno 08 августа 2018 | 03:19
Настанет день и отберут, как уже было не раз.
hitry 08 августа 2018 | 03:31
eslichestno: и не два
juche 08 августа 2018 | 03:33
Если перечислить этих Россиян человек сто хоть наберется?
alger 08 августа 2018 | 04:15
juche: juche: злой вы какой-то.
это лучшие люди страны, пока правда
fr_perren 08 августа 2018 | 04:14
Откуда интересна сия информация?
Сегодня люди занимают деньги на продукты до зарплаты, и это в большом городе... Да среди суеты этого не видно.,но это так.