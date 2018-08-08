Алексей Навальный объявил об общероссийской акции против повышения пенсионного возраста.
Акция состоится 9 сентября, в единый день голосования. По словам самого политика, повышение пенсионного возраста должно стать главной темой избирательной кампании. Он считает, что никаких ограничений на проведение митингов в день голосования не существует.
Комментарии1
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prof57 08 августа 2018 | 03:28
Офигеть - Навальный записался в коммунисты.... А там недалеко и до Навального-сталиниста.