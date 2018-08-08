Обвиняемую по делу «Нового величия» Марию Дубовик перевели в больницу «Матросской тишины».
Об этом сообщает ФСИН. В больнице «Матросской тишины» также находится еще одна обвиняемая по этому делу Анна Павликова. ФСИН оценивает состояние обеих как удовлетворительное; в экстренной медицинской помощи, по мнению службы, они не нуждаются. Накануне мать Дубовик Наталья рассказывала, что у ее дочери нашли опухоль «непонятного происхождения». Павликова также рассказывала о проблемах со здоровьем, которые у нее появились в СИЗО. 3 августа Верховный суд истребовал материалы о ее аресте. По версии следствия, члены «Нового величия» планировали захватить власть в России, устроить государственный переворот и отменить Конституцию.
Комментарии1
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naina_stavrulevna 08 августа 2018 | 03:48
Матросская тишина это же тюрьма для особо опасных. Не иначе девочки что-то среднее между Бин Лайденом и Чикотилой. (сарказм)