Обвиняемую по делу «Нового величия» Марию Дубовик перевели в больницу «Матросской тишины».

Об этом сообщает ФСИН. В больнице «Матросской тишины» также находится еще одна обвиняемая по этому делу Анна Павликова. ФСИН оценивает состояние обеих как удовлетворительное; в экстренной медицинской помощи, по мнению службы, они не нуждаются. Накануне мать Дубовик Наталья рассказывала, что у ее дочери нашли опухоль «непонятного происхождения». Павликова также рассказывала о проблемах со здоровьем, которые у нее появились в СИЗО. 3 августа Верховный суд истребовал материалы о ее аресте. По версии следствия, члены «Нового величия» планировали захватить власть в России, устроить государственный переворот и отменить Конституцию.