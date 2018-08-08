Россия еще в 2007 году разработала «секретный план» на случай обострения ситуации в Южной Осетии.
Об этом Ъ рассказал бывший министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, в документе говорилось о предотвращении возможных попыток захвата Грузией Рокского тоннеля. Иванов добавил, что, согласно плану, в случае военных действий в них не должны были участвовать солдаты-срочники, но это требование выполнить не удалось, и срочники в военной операции участие все же приняли, — признал экс-министр.
Комментарии1
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salut__521 08 августа 2018 | 03:35
Да, помнится, путин сам признавался, что военная операция против Грузии готовилась задолго до войны.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ: План был, и, по-моему, это не секрет, именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше. Это не секрет, повторяю еще раз. План был подготовлен Генеральным штабом где-то в конце 2006-го или в начале 2007 года. Он был мною утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась и подготовка южноосетинских ополченцев.
Правда, наши военные специалисты, скажу откровенно, полагали, что это более или менее бесполезное дело, имея в виду, что противостоять регулярной армии любого государства, даже небольшого государства, такого, как Грузия, невозможно. Тем не менее оказалось, что эти люди были более чем востребованы, очень мужественно защищали свою Родину. И трое суток, пока не подошла Российская армия, по сути, они и наши миротворцы сдерживали напор грузинских формирований. Поэтому они сыграли свою роль. В рамках этого плана была мобилизована техника... и так далее и тому подобное. Так что здесь секрета нет. Мы уже об этом говорили.
Что касается звонков. Я звонил дважды и Дмитрию Анатольевичу - и 7, и 8 числа, - и министру обороны. Мы обсуждали эту проблему.