10 стран из группы «друзей Грузии» призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии.
В заявлении к «10-летию российского военного вторжения в Грузию» страны также осудили подписание Москвой союзнических договоров с этими непризнанными мировым сообществом республиками. В заявлении группы, в которую входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии, также содержится требование Москве «вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии».
Комментарии2
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rifles 08 августа 2018 | 03:39
Сколько вор не ворует-тюрьмы не минует
nikvol 08 августа 2018 | 04:10
Да чего уж, говорили бы прямо - группа врагов России. А то Грузию какую-то приплели...