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02:10, 08 августа 2018

«Роснефть» второй раз в истории стала самой дорогой компанией России.

Об этом сообщают«Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи. На вечер вторника капитализация «Роснефти» превысила 4,5 триллиона рублей. Нефтяная компания обогнала Сбербанк, капитализация которого оказалась на 2,3 миллиарда рублей меньше. Сбербанк занимал первое место в России по капитализации с 2016 года. До этого самой дорогой российской компанией был «Газпром». Сейчас «Газпром» занимает третье место.

Комментарии

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grossalexis082018 08 августа 2018 | 02:22

Капитализация Эпла превысила триллион баксов, а запаса наличности хвати и на Роснефть и Газпром со Сбербанком - просто налом

dmast79 08 августа 2018 | 02:29

grossalexis082018: Вот только за Роснефтью и Газпромом - не виртуальные деньги, а реальные ресурсы которые будут цениться всегда, даже после ядерной войны. Точнее, после неё - особенно.
А вот топить печку айфонами - хаха. Лучше уж зелёной наличностью - теплота сгорания не та, зато АКБ не взорвётся!

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