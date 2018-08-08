«Роснефть» второй раз в истории стала самой дорогой компанией России.

Об этом сообщают«Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи. На вечер вторника капитализация «Роснефти» превысила 4,5 триллиона рублей. Нефтяная компания обогнала Сбербанк, капитализация которого оказалась на 2,3 миллиарда рублей меньше. Сбербанк занимал первое место в России по капитализации с 2016 года. До этого самой дорогой российской компанией был «Газпром». Сейчас «Газпром» занимает третье место.