Заместителем министра цифрового развития назначен генерал-майора запаса Олег Иванов.

Ранее он занимал должность замглавы Роскомнадзора. Перед переходом в Роскомнадзор он возглавлял войска радиоэлектронной борьбы. По некоторым данным, Иванов в Роскомнадзоре лично отвечал за блокировку мессенджера «Телеграм».