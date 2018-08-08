Заместителем министра цифрового развития назначен генерал-майора запаса Олег Иванов.
Ранее он занимал должность замглавы Роскомнадзора. Перед переходом в Роскомнадзор он возглавлял войска радиоэлектронной борьбы. По некоторым данным, Иванов в Роскомнадзоре лично отвечал за блокировку мессенджера «Телеграм».
Комментарии1
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airjeff 08 августа 2018 | 02:31
круто! цифровое развитие, равняйсь, смирно! шагом марш! вот оно и пошло, развитие