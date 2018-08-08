В  Бийске 16-летнего школьника обвинили в  пропаганде гей-секса среди несовершеннолетних».

Как передает «Медиазона» со ссылкой на «Российскцю ЛГБТ-сеть», по версии следствия, подросток разместил на своей странице во «ВКонтакте» фотографию, в которой эксперт усмотрел признаки соответствующего правонарушения. Юноша оштрафован на 50 тыс. руб. Между тем, по мнению защиты, то, что именно этот подросток выложил фото, не доказано.