Состояние Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, ухудшилось.

Как сообщил «Громадскому» адвокат Дмитрий Динзе, у Сенцова плохо с сердцем и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. У него также очень низкий пульс — около 40 ударов в минуту. На состояние украинского режиссера заметно повлияла жара в Лабытнанги. Адвокат добавил, что прекращать голодовку Сенцов не планирует. Между тем, в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждают, что «ухудшения состояния Сенцова не установлено».