Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1, вновь помещен в штрафной изолятор.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, на этот раз — за отказ убраться в камере. По сведениям правозащитного фонда «Общественный вердикт», заключенный не стал мыть унитаз под видеозапись. В заявлении правозащитников отмечается, что администрация колонии сознательно использует тюремную субкультуру для того, чтобы оказывать на Макарова давление. Макаров был осужден в 2012 году по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится в ярославской колонии N8 и должен освободиться в октябре этого года.