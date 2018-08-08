Горсовет Западного Голливуда проголосовал за то, чтобы убрать с Аллеи Славы звезду Дональда Трампа.
Об этом в твиттере написал мэр города Джон Дюран. По его словам, получить звезду на голливудской Аллее славы — это честь. Когда кто-то принижает и нападает на меньшинства, иммигрантов, мусульман, людей с ограниченными возможностями и женщин, у него нет чести. Звезда Трампа на Аллее славы появилась в 2007 году. С тех пор она неоднократно подвергалась вандализму.
Комментарии3
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danko_vibla 08 августа 2018 | 01:18
Где юморной тролль? Однако, вероятно, возможно, наверно. Вроде.
com30 08 августа 2018 | 01:45
Путин просто обязан выкупить эту звезду и прицепить над Спасской башней.
Как не как трампнаш.
grossalexis082018 08 августа 2018 | 02:00
Не надо убирать звезду - ведь так приятно на нее плюнуть;)) Даже если и придется заплатить штраф ;))