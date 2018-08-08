Производитель электромобилей Tesla Илон Маск хочет «сделать компанию частной».

По его словам, он готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции по цене 420 долларов за штуку (то есть примерно на 20% дороже недавней цены в 350 долларов). Маск добавил, что нашел финансирование для выкупа акций. Агентство Bloomberg уже подсчитало, что выкуп всех остальных акций обойдется Маску примерно в 66 миллиардов. В случае реализации это будет крупнейший финансируемый выкуп акций в истории.