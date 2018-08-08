Подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты.
Это связано со случайным запуском ракеты «воздух-воздух» в небе над республикой. Как сообщил министр обороны страны Юри Луйк, на время проведения расследования испанские истребители выведены из готовности, вместо них миссию продолжит подразделение ВВС Португалии.
Комментарии3
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danko_vibla 08 августа 2018 | 01:16
Где старая неодекватка данко1 спей подразделении ввс?
com30 08 августа 2018 | 01:49
Жаль что ракета полетела в никуда, вот если бы по близости у границ Эстонии оказался хоть какой захудалый воздушно-космический агрегат военторга, выведенный из Сирии.
dmast79 08 августа 2018 | 01:59
com30: Жаль что украинцы такие трусливые - сбили бы пару "захудалых агрегатов", - глядишь, и Донбасс был бы освобожден вслед за Сирией!