Российские дипломаты встретились с одним из задержанных ФБР россиянином.

Как сообщается в Твиттере российского генконсульства в Нью-Йорке, состояние здоровья Максима Суверина удовлетворительное, жалоб у него нет. Он находится под стражей по обвинению в отмывании денег и в мошенническом сговоре. Российские дипломаты также планируют встретиться с адвокатом задержанного. Сотрудники ФБР задержали в начале августа четырех граждан России, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве.