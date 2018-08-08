Российские дипломаты встретились с одним из задержанных ФБР россиянином.
Как сообщается в Твиттере российского генконсульства в Нью-Йорке, состояние здоровья Максима Суверина удовлетворительное, жалоб у него нет. Он находится под стражей по обвинению в отмывании денег и в мошенническом сговоре. Российские дипломаты также планируют встретиться с адвокатом задержанного. Сотрудники ФБР задержали в начале августа четырех граждан России, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве.
Комментарии3
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davi__koloradov 08 августа 2018 | 01:19
Российские "наркоматы" обязаны поддерживать социально близкое жулье.
efilika 08 августа 2018 | 01:26
Пвликова не интересует, а мошенников надо поддержать.
koshkaedu 08 августа 2018 | 01:35
У мошенников здоровье слабое. Поэтому они не планировали с листовками в руках
уничтожить конституционный строй в России.