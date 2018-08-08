Жалобу в СК на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» подала Наталья Авилова.
Об этом сама бывшая помощница Елизаветы Глинки рассказала «Дождю». По ее словам, заявление она написала в январе-феврале еще будучи членом организации и сотрудником фонда, так как не получила никаких отчетов, о том, как расходуются привлеченные средства. 6 августа агентство «Москва» сообщило, что СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в фонде. В декабре 2016 года Елизавета Глинка погибла в катастрофе самолета Минобороны Ту-154. В феврале 2017 года президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова.
Комментарии4
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salut__521 08 августа 2018 | 01:32
О как! Справедливая помощь доктора Лизы на деле оказалась воровской малиной атаманши Лизки. Ну и дела...
shplint_05 08 августа 2018 | 01:39
Как неожиданно. Все кумиры либералов, - Серебренников, Доктор Лиза, Райкин, - обыкновенное ворьё.
tks 08 августа 2018 | 02:05
shplint_05: Дядя, ты дурак? Доктор Лиза - это вашего поля, она и Фюрера вашего всегда и во всем одобряла, и аннексию Крыма, и войну на Востоке Украины. А сейчас ты вот так, запросто от неё отрекся, только из-за одного несчастного доноса одной несчастной?
tks 08 августа 2018 | 02:02
А что, помощница Доктора Лизы в силу своих должностных обязанностей, должна была получать отчеты о расходовании средств, и их ей не предоставили?
Ну надо же, какая бдительная, сразу не в суд, а именно в Следком обратилась! Оно и понятно: суд это как-то нудно, медленно, а Следком быстро и сразу!