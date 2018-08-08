18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Во всяком случае, так утверждают в московском управлении ФСИН. По данным ведомства, сейчас обе фигуранки дела «Нового величия» находятся на «плановом обследовании» в медсанчасти СИЗО «Матросская тишина», их состояние оценивается как удовлетворительное. 6 августа мать Марии Дубовик рассказала о проблемах со здоровьем у дочери, в том числе об обнаруженной у нее «опухоли непонятного происхождения». Анну Павликову госпитализировали в июле после четырех месяцев в СИЗО.