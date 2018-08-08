Основатель и гендиректор Tesla рассматривает возможность выкупа акций компании и вывода её с биржи

Об этом Илон Маск сообщил в Твиттере. Американский бизнесмен уточнил, что готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно на 20% больше, чем их недавняя стоимость. Маск при этом добавил, что финансирование обеспечено.

После этого сообщения в Твиттере, котировки производителя электромобилей Tesla выросли почти на 8%.