Основатель и гендиректор Tesla рассматривает возможность выкупа акций компании и вывода её с биржи
Об этом Илон Маск сообщил в Твиттере. Американский бизнесмен уточнил, что готов выкупить находящиеся в свободном обращении акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно на 20% больше, чем их недавняя стоимость. Маск при этом добавил, что финансирование обеспечено.
После этого сообщения в Твиттере, котировки производителя электромобилей Tesla выросли почти на 8%.
Комментарии1
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koshkaedu 08 августа 2018 | 00:56
А если сообщит, что выкупит по 520 долларов, котировки увеличатся на все 28%
и после можно дать команду "Отбой" и продать Теслу китайцам. Они ждут.