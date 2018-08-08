Петиция с требованием освободить из СИЗО Анну Павликову и Марию Дубовик набрала уже более 17 тысяч подписей

В «Новой газете» планируют направить ее председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

В петиции, размещенной на сайте Change.org, ее авторы из «Новой газеты» называют дело «Нового величия» «беспрецедентным по жестокости и цинизму». Они считают, что обвинение в создании экстремистского сообщества возникло из провокации сотрудников правоохранительных органов. Авторы также отмечают, что у двух фигуранток дела, уже 5 месяцев находящихся в СИЗО – 19-летней Марии Дубовик и 18-летней Анны Павликовой — имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Так, ранее мать Марии Дубовик рассказала «Дождю», что у ее дочери обнаружили опухоль. Также она, по словам женщины, страдает от потери зрения и нарушения пищеварения. У Анны Павликовой же, как сообщали правозащитники, наблюдаются гормональный сбой и перепады давления. Между тем накануне у входа в Парк Горького прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового Величия».

Всего по обвинению в создании сообщества, направленного на свержение конституционного строя в России, проходят 10 человек.