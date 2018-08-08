Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету класса «воздух-воздух»

Об этом говорится на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии, который начал расследование. Инцидент произошёл в зоне, предусмотренной для учений, там не могут находится гражданские самолёты.

По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Обнаружить её пока не удалось. Не исключается, что она взорвалась в воздухе.