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00:03, 08 августа 2018

Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету класса «воздух-воздух»

Об этом говорится на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии, который начал расследование. Инцидент произошёл в зоне, предусмотренной для учений, там не могут находится гражданские самолёты.

По предварительным данным, ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Обнаружить её пока не удалось. Не исключается, что она взорвалась в воздухе.

Комментарии

10

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dmast79 08 августа 2018 | 00:10

"Обнаружить её пока не удалось."
___________
Раз дело над Эссстттоннниееей, то возможжжннно, оонннаа ещщщё лллетиттт..

ematveev 08 августа 2018 | 00:42

dmast79:
На самом деле самое интересное в этой новости вот что:
===
Обнаружить её пока не удалось. Не исключается, что она взорвалась в воздухе.
===

То есть ВВС НАТО не может проконтролировать свою ракету. Но зато хомяки свято верят в то, что у них есть доказательства по Боингу, например. Или по атаке России по гражданским объектам. Или по... ну далее сами.
Так, хомяки?

dmast79 08 августа 2018 | 00:50

ematveev: По идее, самоликвидатор должен был сработать, как только ракета "ушла в молоко" - то есть потеряла цель на время, большее заложенного. Меня другой вопрос итересует - как вообще можно "случайно" выпустить управляемую ракету? Ведь пока она не захватит цель или не получит целеуказание, она просто не стартует! Случайно запустить такую ракету, ни коем образом нельзя!

grossalexis082018 08 августа 2018 | 00:59

dmast79: Случайно запустить можно что угодно ;)) Вот произвести полноценный пуск это маловероятно, но отцепить от пилона и шарахнуть пускачем - ничтожная вероятность, но есть. Надо посмотреть на тип самолета и что "запустили"

serhio_25__ 08 августа 2018 | 00:12

НАТО защитит тебя. Лучшая армия в мире)))

shplint_05 08 августа 2018 | 00:12

Недаром про эстонцев столько анекдотов. Тупой народ. Вот и испанцы не сдержались.

dmast79 08 августа 2018 | 00:16

shplint_05: Заразились! Все, включая ракету.

grossalexis082018 08 августа 2018 | 00:31

shplint_05: Эстонцы не тупые, просто язык очень сложный и люди они обстоятельные. Тупые это вы ивашки-расеяшки. Тебе напомнить как во время учений ивашки утопили полувзвод десантуры по зиме и потом долго тела искали. Ракета -железо, к тому же есть система аварийного самоуничтожения. Или вы ивашки каждому десантнику такую же хрень присобачили ?Умно ;))

dmast79 08 августа 2018 | 00:36

grossalexis082018: Да чо там, на учениях да ещё зимой случаются ЧП.
А вот соседняя с нами страна, половину своей армии в котлах "утопила", а другую половину в самогонке. А перед тем от неё целый полуостров с 2,5 млн. жителей уплыл. ))

grossalexis082018 08 августа 2018 | 00:47

dmast79: А ты не хочешь про попытку прорыва на Мариуполь вспомнить - сколько боевых бурятов отправились на пикничок в качестве шашлыка ? Просто нашлись парни умеющие обращаться с РПГ-7 и знающие местность. Полуостров просто сперли в наглую и че с ним делать до сих пор не знают.
На самом деле это все фигня - поинтересуйся если найдется кто из знакомых, учившихся в МАИ в конце 70-х начале 80-х - почему в 6 корпусе в деканате пол под углом и в стене заделанная дыра ;))

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