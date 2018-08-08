Так называемая группа «друзей Грузии» в ОБСЕ призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии
Соответствующее обращение опубликовано на сайте американского посольства в Тбилиси к сегодняшней дате – ровно 10 лет назад российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия длились несколько дней. Вскоре Россия признала независимость республик.
В сообщении неофициальной группы «друзей Грузии» куда входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии также говорится, что Россия должна «вывести свои силы с оккупированных грузинских территорий».
Комментарии33
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mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 00:11
А где группа друзей России?
Их должно быть очень-очень много.
dmast79 08 августа 2018 | 00:14
mikhail_spb_: Много друзей - значит ни одного.
ura_russians 08 августа 2018 | 00:36
Пусть эти «друзья» сначала отзовут признание Косово, затем признание распада Красной Россиии и соответственно объявят вне закона грузинских, украинских, прибалтийских и прочих сепаратистов.
serhio_25__ 08 августа 2018 | 00:17
mikhail_spb_: А группа друзей России живет в независимых Южной Осетии и Абхазии.
navsegda 08 августа 2018 | 00:19
mikhail_spb_: Вануату и Туамоту ? Дык бананы поспели не до того
r88w556xl4 08 августа 2018 | 00:53
navsegda: А для тебя люди делятся на сорта? Впрочем, вопрос риторический, у рукопожатых это норма, все народы для них делятся на "цивилизованных", при смертях нескольких из которых они все пафосно демонстративно скорбят и приспускают флаги, любое мнение которых для них - закон; и все остальные, смерть сотен из которых удостаивается лишь строчки в новостях, с мнением которых считаться не обязательно, на которых можно нападать, убивая их, заставляя их жить в соответствии со своими хотелками.
navsegda 08 августа 2018 | 00:57
r88w556xl4: Останови полёт своей неуёмной фантазии . При чём здесь народы , я обратил внимание на экономическую мощь и значимость в мире данных друзей , голоса которых скорее всего купили за не очень большие деньги
olegleon 08 августа 2018 | 00:11
попросили? молодцы. сначала откажитесь от признания Косово
navsegda 08 августа 2018 | 00:17
olegleon: давай начнём с себя и покажем всем пример благородства , духовности и чистоты помыслов , верните Кёнигсберг немцам , а Итуруп ,Сётокан и Кунасир японцам , и только не надо про "исконно русскую землю"
dmast79 08 августа 2018 | 00:21
navsegda: Америку - индейцам, израиль - римлянам, египет - фараонам?
Кёнигсберг впервые стал Российским в 1760 году, за 20 лет до образования США!
navsegda 08 августа 2018 | 00:26
dmast79: в 18 веке захапали и вернули и теперь пора , чужое ведь
serhio_25__ 08 августа 2018 | 00:28
navsegda: ""в 18 веке захапали "" - у кого захапали-то?
navsegda 08 августа 2018 | 00:59
serhio_25__: в ходе 7-летней войны , вы ж русские такие мирные , что всю историю на кого нибудь да нападали
dmast79 08 августа 2018 | 00:44
navsegda: И Украину вернём, не всю конечно. Бандеровцы вернутся в Польшу, прислуживать панам как и в 17 веке было. А закарпатье - Чехам, закарпатцы только рады будут!
oldpartizan 08 августа 2018 | 00:59
dmast79: пупок не развяжется, возвращатель энурезный?
ura_russians 08 августа 2018 | 00:38
navsegda: давай начнём с себя и покажем всем пример благородства , духовности и чистоты помыслов , верните Кёнигсберг немцам , а Итуруп ,Сётокан и Кунасир японцам
—/
сначала верните грузию в состав России, Финляндию, Польшу, недостраны Балтии, Украину, Белоруссию и прочие талжикистоны.
andreyoo 08 августа 2018 | 00:42
navsegda: и покажем всем пример благородства
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Ай да брось! ВесьМирЗнает, что Россия и благородство вещи чуждые. Но тот же ВесьМирЗнает, что Европа и особенно Америка страны благородных рыцарей, прирожденных джентльменов и прочих добрых эльфов. Так что кому как не Европе показывать примеры, которые "варвары" будут впитывать, повторять и развивать. Что собственно мы и видим. В случае с Абхазией и ЮОсетией Россия тупо скопировала пример Косова. В случае с Крымом уже развила тему благородства до нового уровня.
"Ожидайте новостей"
testmeter 08 августа 2018 | 00:13
Призывать к чему-то Россию бесполезно. Этот медведь глухой на всю жопу. Всему человечеству пора одуматься и снова сплотиться, как во времена "холодной войны", чтобы снова спихнуть это съехавшее с катушек дикое животное с пенька. Оно обычно после этого снова хорошим становится, пока опять к нему не начнут относиться как к человеку. И так всю историю этого безалаберного нелепого образования
navsegda 08 августа 2018 | 00:15
Господи , ну чем же грузины перед Россией провинились , что они русским сделали , откуда такая ненависть ? За каким хером оттяпали у них землю ?
serhio_25__ 08 августа 2018 | 00:21
navsegda: Всего лишь убили российских миротворцев, потом российских солдат, которые пришли на защиты маленькой Ю.Осетии, а так фигня, грузины ни в чем не виноваты.
navsegda 08 августа 2018 | 00:23
serhio_25__: Глийвицкий инцидент, или Гляйвицкая провокация, также операция «Консервы» — инсценирование нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (ныне Гливице), проведённое СС в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер», и послужившее одним из поводов к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны.
serhio_25__ 08 августа 2018 | 00:39
navsegda: Это тут к чему?
andreyoo 08 августа 2018 | 00:50
navsegda: Глийвицкий инцидент,...
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Это не имеет никакого отношения к вопросу. И подтягивание данного примера для эмоционального воздействия на публику лишь подтверждает отсутствие у "мировой либеральной общественности" каких-л. фактов против России.
Комиссия Тельявини долго искала. Но признала вину Грузии в начале боевых действий.
imeri60 08 августа 2018 | 00:33
serhio_25__: А с чего вы решили что грузины убили так навиваемых миротворцев? А ,вот, у господина Илларионова, бывшего помощника президента России,который провел расследование по этому поводу другое мнение. Как он утверждает были убиты несколько миротворцев с зады, снайперским выстрелом.
serhio_25__ 08 августа 2018 | 00:41
imeri60: ""А с чего вы решили что грузины убили так навиваемых миротворцев? "" - сами себя? Как на Украине в жители Востока сами себя обстреливают? Да еще и кондиционеры у них взрываются. В Одессе вообще сами себя сожгли.
ura_russians 08 августа 2018 | 00:41
imeri60:
Грузия - часть России, поэтому напасть сама на себя Россия не могла.
так?
Илларионов за 5 копеек и такое «расследование» проведёт.
Почему Грузия выйти из состава России может, а Пбхазия, Аджария, Осетия из состава Грузии выйти якобы не могут?
andreyoo 08 августа 2018 | 00:54
imeri60: А ,вот, у господина Илларионова, бывшего помощника президента России,который провел расследование по этому поводу другое мнение...
--- Бррр!... А вот у "Международной независимой Комиссии по установлению фактов по конфликту в Грузии", более известной как комиссия Тельявини, мнение отличается от твоего и того, которое ты приписываешь Илларионову.
Да и вообще про расследование Илларионова человечество знает от тебя.
zja 08 августа 2018 | 00:38
navsegda: чтобы ответить на вопрос, зачем оттяпали, надо сделать историческое расследование и прежде ответить на вопрос "зачем притяпали".
Абхазы и осетины не просили Сталина притяпать их к территории Грузии.
При выходе из ненавистного СССР, наделившего республику чужими землями, Грузия была обязана опросить проживающих в автономиях об их желании остаться в составе или выйти из состава. С одной меркой подходить и к себе, и к другим. И если те не хотят - выйти с чем вошла.
imeri60 08 августа 2018 | 00:19
Во первых ,так называемая южная-Осетия не отъявленная ( Нине оккупированная) часть самой Грузии. По этому, Грузия не могла сама напасть на себя.
Во вторых, Россия воину ведет против Грузии еще с ,92 года, она до сих пор идет и никогда не прекращалась. Мстительные русские воюют с нами на любой вкус и на любой манер. Это и гибридная воина, ..и террористическая, ..и горячая, ..и холодная, ..и информационная... Ну не нравится самостоятельная политика Грузии кремлевским стратегом, ну, не нравится и все тут... А реформы проводимые господином Саакашвили вообще стоял поперек горло олигархической власти кремля. Ради удовлетворения свой имперские амбиции и комплекса не полноценности нашли слабого и без защитного для битья. Попили грузинскую кровь,им показалось мало... Двинулись теперь на Украину...
Великая Америка помогает слабым, становится сильными, а "великая" Россия пользуется слабостью соседи и откусывает куски по жирней, когда угомонится и насытится одному богу известно
lnmanusnostras1 08 августа 2018 | 00:36
imeri60: гога, ты эту лапшу своим хозяевам новым вешай но не на российском сайте.
ura_russians 08 августа 2018 | 00:45
imeri60:
Грузия - часть России, поэтому напасть сама на себя Россия не могла.
так?
все видели обосраашегося собакошвилли и освободить Грузию от сепаратистов Россия могла тогда за пару дней (всего было бы 7).
Реформы мы все видим - нищие грузины с пенсией копеечной и полная разруха.
salut__521 08 августа 2018 | 00:42
//овно 10 лет назад российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией//
Что значит - конфликт? Не надо скромничать, следуют нести в массы сермяжную правду-матку, а именно: 10 лет назад российские фашистские вооружённые силы начали вероломную агрессию против суверенного государства с целью отомстить Грузии за непокорность и заодно отхапать у неё часть территории под свои военные базы и без того натыканные где ни попадя.
ura_russians 08 августа 2018 | 00:51
salut__521:
бандера майданутая, фашисты - это нацики, к числу которых ты и относишься.
войну начали грузинские фашисты и планировали провести этнические чистки в Осетии.
это признали даже в ЕС