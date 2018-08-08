Так называемая группа «друзей Грузии» в ОБСЕ призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Соответствующее обращение опубликовано на сайте американского посольства в Тбилиси к сегодняшней дате – ровно 10 лет назад российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия длились несколько дней. Вскоре Россия признала независимость республик.

В сообщении неофициальной группы «друзей Грузии» куда входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии также говорится, что Россия должна «вывести свои силы с оккупированных грузинских территорий».