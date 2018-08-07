Французский актёр Сами Насери опроверг сообщения о получении им черепно-мозговой травмы во время драки в столичном баре. На своей странице в Инстаграме звезда фильма «Такси» сообщил, что чувствует себя хорошо и просит не содействовать распространению подобных новостей, которые называет фейковыми.

Ранее источники агентства «Интерфакс» рассказали, что актёр получил травму в драке с предположительно приезжими из Белоруссии. Сообщалось, что актёра успешно прооперировали в институте Гельмгольца. Задержали троих подозреваемых.