Верховный суд отклонил иск авиакомпании Победа, которая просила отменить бесплатный провоз верхней одежды и еще ряда вещей. Ответчикам по иску лоукостера выступали Минтранс и Минюст. В «Победе» заявили, что авиакомпания по-прежнему будет добиваться отмены правила, позволяющего пассажиру сверх пятикилограммовой нормы брать в салон букет цветов, дамскую сумочку, рюкзак и верхнюю одежду. В «Победе» заявили, что если решение не удастся обжаловать, ситуация обернется увеличением стоимости билетов, — сообщает агентство ТАСС.