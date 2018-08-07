Верховный суд отклонил иск авиакомпании Победа, которая просила отменить бесплатный провоз верхней одежды
Верховный суд отклонил иск авиакомпании Победа, которая просила отменить бесплатный провоз верхней одежды и еще ряда вещей. Ответчикам по иску лоукостера выступали Минтранс и Минюст. В «Победе» заявили, что авиакомпания по-прежнему будет добиваться отмены правила, позволяющего пассажиру сверх пятикилограммовой нормы брать в салон букет цветов, дамскую сумочку, рюкзак и верхнюю одежду. В «Победе» заявили, что если решение не удастся обжаловать, ситуация обернется увеличением стоимости билетов, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии7
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danko1 07 августа 2018 | 23:09
Мало того, что парад Победы в демонстрацию агрессии превратили, так и имя Победы дали компании, которая просто издевается над пассажирами.
dilevski1973 07 августа 2018 | 23:12
Провоз нижнего белья тоже надо обсудить...
pilpelzaken 07 августа 2018 | 23:21
dilevski1973:
... а также - наличие металлических зубных протезов и имплантов, волосатость пассажира и вес специфических ежемесячных женских принадлежностей...
post_v 07 августа 2018 | 23:18
и еще запретить проносить на борт бутерброды и есть их во время полета....
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pilpelzaken 07 августа 2018 | 23:26
post_v:
И да, взвешивание пассажиров при входе в аэропорт и при посадке, с обязательной отметкой в посадочном талоне. Разница в весе вычитается из 5-килограммовой нормы или оплачивается дополнительно из расчета 11 евро за 1 кг.
ugiazov 07 августа 2018 | 23:22
Мелочь из карманов ещё не взвешивают?
pavlovsky 07 августа 2018 | 23:25
На конкурсе «самый жадный лоукостер» Победе гарантированно 1 место. Скоро дойдут до содержимого карманов.
Если уж лоукостер, так чего мелочиться...