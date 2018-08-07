В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин.
Документ предложили депутаты от КПРФ. По мнению авторов законопроекта, со следующего года необходимо установить предельную цену на тоВ Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин. пливо. Коммунисты считают, что подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин, — пишет газета Ведомости.
Комментарии3
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olegleon 07 августа 2018 | 23:10
пусть депутаты от КПРФ зайдут к Сечину за колбаской.
dilevski1973 07 августа 2018 | 23:10
Ну, теперь начнётся. Официальный курс бензина и таблички о его отсутствии. И кооперативные цены...
oneoretwo 07 августа 2018 | 23:12
...ичсх, все в рамках "цифровой экономики", очевидно...