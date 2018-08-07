В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин.

Документ предложили депутаты от КПРФ. По мнению авторов законопроекта, со следующего года необходимо установить предельную цену на тоВ Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин. пливо. Коммунисты считают, что подобная мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин, — пишет газета Ведомости.