Замминистра цифрового развития России стал Иванов, который, как считается, отвечал за блокировку мессенджера Телеграм
Замминистра цифрового развития России стал Олег Иванов, который, как считается, отвечал за блокировку мессенджера Телеграм. Об этом сообщает телеканал Дождь. Генерал-майор запаса Олег Иванов ранее был заместителем главы Роскомнадзора. В интернете активно распространялось письмо с его подписью. В нем говорилось, что ведомство рекомендует операторам связи не использовать Телеграм-каналы из-за репутационных рисков.
Комментарии4
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oneoretwo 07 августа 2018 | 23:09
...ну, ща цифры так и попрут, только держись...
danko1 07 августа 2018 | 23:19
oneoretwo: Сплошные военные и гэбэшники всюду.
Похоже, что в России был совершен военный переворот.
hello_kitty 07 августа 2018 | 23:23
как я понял, расеяны, вы уже везде развитые - осталось только цифры развить: предлагаю развивать новые цифры осьмнадцать, стопитсот и сто_сорок_шесть...
anemon 07 августа 2018 | 23:25
Развитие будет таким же, как блокирование Телеграмм.