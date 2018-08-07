Неофициальная так называемая группа «друзей Грузии», призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

Неофициальная так называемая группа «друзей Грузии», куда входят 10 стран, призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее обращение опубликовано на сайте американского посольства в Тбилиси. «Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию мы обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении. Авторы обращения призывают Россию «вывести свои силы».

Отметим, в группу «друзей Грузии» в ОБСЕ входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии.

8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия длились несколько дней. Вскоре Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Премьер Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» к 10-летию конфликт сказал, что Россия, признав независимость республик, получила возможность защитить проживающих в них российских граждан.