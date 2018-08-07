Неофициальная так называемая группа «друзей Грузии», призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.
Неофициальная так называемая группа «друзей Грузии», куда входят 10 стран, призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее обращение опубликовано на сайте американского посольства в Тбилиси. «Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию мы обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении. Авторы обращения призывают Россию «вывести свои силы».
Отметим, в группу «друзей Грузии» в ОБСЕ входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии.
8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия длились несколько дней. Вскоре Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Премьер Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» к 10-летию конфликт сказал, что Россия, признав независимость республик, получила возможность защитить проживающих в них российских граждан.
Комментарии11
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serhio_25__ 07 августа 2018 | 23:07
""Неофициальная так называемая группа «друзей Грузии», призвала Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии."" - кто бы мог подумать, какая неожиданность. Лучше бы эти друзья признали свою вину в подначивании к войне и вооружении Грузии.
dimitrios_pagourtzis 07 августа 2018 | 23:10
Эхо пишите правильно; Отметим, в группу «друзей Грузии» в ОБСЕ входят США и их шафки.
patrikk_1 07 августа 2018 | 23:13
Авторы обращения призывают Россию «вывести свои силы»...
А зачем выводить свои силы, вот для чего это делать, чтобы грузинская националистическая свинья начала очередной геноцид абхазов и осетин? Если Грузия хочет вести какие-то переговоры с Абхазией и Южной Осетией, то российские миротворческие базы никак этому не мешают.
kapitonovih_36 07 августа 2018 | 23:12
serhio_25__: оказывается у хрузин всего десяток друзей, ну. пиндосы и их сосуны прибалты...а орали. что весь мир у хрузин друзья...что хрузины. что каклы есть звездуны у параши....
olegleon 07 августа 2018 | 23:08
"8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией "
т.к. грузинские военные начали убивать военных России. жалко, что Эху запрещено писать правду.
ura_russians 07 августа 2018 | 23:08
Пусть эти «друзья» сначала отзовут признание Косово, затем признание распада Красной Россиии и соответственно объявят вне закона грузинских, украинских, прибалтийских и прочих сепаратистов.
ykpocyka 07 августа 2018 | 23:11
Как начну конфеты есть,
У меня дpузей не счесть.
А закончились конфеты
И дpузей в помине нету.
За конфету каждый дpуг,
Так и pвет ее из pук.
Hу зачем мне дpужба эта?
Я и сам люблю конфеты.
indeezjoe 07 августа 2018 | 23:15
"На хрена нам враги, когда у нас есть такие друзья?" (с)БГ
;-))
vladislav 07 августа 2018 | 23:22
Плюшевый сначала раздал там всем желающим российские паспорта на грузинской территории, а потом сказал - о, ёпть, дык там же русские!
А ежели завтра Германия будет раздавать немецкие паспорта жителям Калининградской области?? А Финляндия - карелам?? А потом - опа! Дык надо наших спасать!
estamp 07 августа 2018 | 23:27
vladislav: А Финляндия - карелам?? А потом - опа!
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Смешно! Тут еще неведомо кто кого спасет.
estamp 07 августа 2018 | 23:24
Отметим, в группу «друзей Грузии» в ОБСЕ входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии.
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Не густо у Грузии с друзьями.