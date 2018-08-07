Медведев не участвовал в принятии решения о войне с Грузией в 2008 году – Саакашвили
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Медведев – это на самом деле полное ничтожество. Я пытался с ним связаться по телефону. Сначала я за ним бегал в Астане, и он мне сообщил о планах войны где-то на дискотеке у Назарбаева и потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор. Я думал, что общаюсь с президентом России, а оказалось с человеком, у которого нет никакой власти. Он сам мне сказал, что не он принимает решение, а там – в Москве. Кстати, он не отрицает то, что эта беседа имела место», — заявил М.Саакашвили.
8 августа 2008 года, через три месяца после инаугурации на должность президента, Дмитрий Медведев отдал приказ о вводе российских войск на территорию Южной Осетии. Спустя 10 лет с момента этого военного конфликта, он заявил о том, что его можно было предотвратить.
«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», — подчеркнул Д.Медведев.
Глава российского правительства также рассказал о своих контактах с Саакашвили. «Во время первой встречи, когда я только вступил в должность президента, он сказал, что хотел бы восстановить отношения, что рассчитывает дружить — в общем, наговорил массу приятных слов, — отметил Д.Медведев в интервью газете «Коммерсант». «Я это все послушал и говорю: «Хотите развивать отношения — давайте будем развивать. Нам нужны нормальные, дружеские отношения с нашим соседом — Грузией, мы к этому готовы», — добавил премьер.
По словам Д.Медведева, он также говорил о готовности Москвы помочь Тбилиси и «потихоньку и аккуратно» способствовать разрешению внутреннего конфликта в Грузии.
Российский премьер указал, что тогда Саакашвили выразил готовность к такой работе, «а потом как-то пропал». «Я отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи», — сказал Д.Медведев. По мнению главы кабмина, уже тогда это была «выработанная линия» президента Грузии.
Комментарии7
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danko1 07 августа 2018 | 23:02
Медведев просто марионеткой, грелкой был.
86% россиян и не вспомнят, что Медведев когда-то президентом числился.
serhio_25__ 07 августа 2018 | 23:09
danko1: Бабка, а что ты скажешь о Сааке? Как ты тут сопли по нему лила, а его взяли и турнули отовсюду. Как же так?
oneoretwo 07 августа 2018 | 23:06
...так он в этом никогда "участия не принимает", он там для другого, типа, фунтом числится...
estamp 07 августа 2018 | 23:16
А зачем Эхо вообще этому лузеру слово давало? Он же профакал все к чему прикоснулся
grossalexis082018 07 августа 2018 | 23:24
estamp: Этот лузер четыре года грел кресло и кормил уточек ;)) И что то блеял про реформирование экономики - потом пришел Хозяин и все похерил. Хотя как-никак вроде премьер :))
indeezjoe 07 августа 2018 | 23:23
"В эту минуту в углу потух золотой зуб. Паниковский развернулся, опустил голову и с криком « А ты кто такой?» вне себя бросился на Остапа. Не переменяя позы и даже не повернув головы, великий комбинатор толчком собранного каучукового кулака вернул взбесившегося нарушителя конвенции на прежнее место..."(с)
Классика бессмертна!...
;-))
panilipropal 07 августа 2018 | 23:24
Диме отведена гибридная роль, вот он её и исполняет, ну не путену же отвечать за это.