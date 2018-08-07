Медведев не участвовал в принятии решения о войне с Грузией в 2008 году – Саакашвили

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Медведев – это на самом деле полное ничтожество. Я пытался с ним связаться по телефону. Сначала я за ним бегал в Астане, и он мне сообщил о планах войны где-то на дискотеке у Назарбаева и потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор. Я думал, что общаюсь с президентом России, а оказалось с человеком, у которого нет никакой власти. Он сам мне сказал, что не он принимает решение, а там – в Москве. Кстати, он не отрицает то, что эта беседа имела место», — заявил М.Саакашвили.

8 августа 2008 года, через три месяца после инаугурации на должность президента, Дмитрий Медведев отдал приказ о вводе российских войск на территорию Южной Осетии. Спустя 10 лет с момента этого военного конфликта, он заявил о том, что его можно было предотвратить.

«Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», — подчеркнул Д.Медведев.

Глава российского правительства также рассказал о своих контактах с Саакашвили. «Во время первой встречи, когда я только вступил в должность президента, он сказал, что хотел бы восстановить отношения, что рассчитывает дружить — в общем, наговорил массу приятных слов, — отметил Д.Медведев в интервью газете «Коммерсант». «Я это все послушал и говорю: «Хотите развивать отношения — давайте будем развивать. Нам нужны нормальные, дружеские отношения с нашим соседом — Грузией, мы к этому готовы», — добавил премьер.

По словам Д.Медведева, он также говорил о готовности Москвы помочь Тбилиси и «потихоньку и аккуратно» способствовать разрешению внутреннего конфликта в Грузии.

Российский премьер указал, что тогда Саакашвили выразил готовность к такой работе, «а потом как-то пропал». «Я отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи», — сказал Д.Медведев. По мнению главы кабмина, уже тогда это была «выработанная линия» президента Грузии.