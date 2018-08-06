В ходе согласованного митинга, состоявшегося в Москве в районе станции метро «Академическая» против точечной застройки, произошли задержания. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Митинг был согласован, однако к концу мероприятия полиция, которая дежурила здесь, начала задерживать людей, представителей «Левого фронта», которые раздавали свои агитационные материалы с разрешения организаторов митинга», — сказал С.Удальцов. По его словам, задержания производились без каких-либо объяснений.

Согласно С.Удальцову, участники митинга заблокировали выезд полицейской машины с задержанными, чтобы не позволить «увезти людей для разбирательства в полицейский участок», — рассказал С.Удальцов.