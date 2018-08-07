Хамовнический суд Москвы арестовал все совместное имущество Петросяна и Степаненко в рамках бракоразводного процесса
Хамовнический суд Москвы арестовал все совместное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин. Он уточнил, что все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко. По словам адвоката, тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать, — передает агентство ТАСС. Ранее Жорин сообщал, что совместно нажитое имущество юмористов оценивается в полтора миллиарда рублей.
Комментарии4
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ku111ku 07 августа 2018 | 22:40
Жалко, что не самих актеров, за явную неуплату налогов...
ivanas 07 августа 2018 | 22:44
наюморили
oneoretwo 07 августа 2018 | 22:56
...какую бы исчо туфту засунуть на страницу сайта, чтобы меньше места осталось "про пенсии и цифровую экономику" ?
midnightblues 07 августа 2018 | 22:59
И отправить обеих в Сирию