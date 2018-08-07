Хамовнический суд Москвы арестовал все совместное имущество Петросяна и Степаненко в рамках бракоразводного процесса

Хамовнический суд Москвы арестовал все совместное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин. Он уточнил, что все культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко. По словам адвоката, тем самым суд ограничил право на сделку, чтобы никто из супругов не смог ничего продать, — передает агентство ТАСС. Ранее Жорин сообщал, что совместно нажитое имущество юмористов оценивается в полтора миллиарда рублей.