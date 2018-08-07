В ЦИКе усомнились в том, что акция против пенсионной реформы, анонсированная Навальным, может быть законной
В Центризбиркоме усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Алексеем Навальным, может быть законной. Политик собирается провести ее 9 сентября в единый день голосования. «Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев агентству ТАСС.
Комментарии10
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olegleon 07 августа 2018 | 22:44
какой другой? так Лёша заявит, что все, кто пришёл на избирательные участки поддерживают его. и попробуй это опровергни )))
dmast79 07 августа 2018 | 22:51
olegleon: Надо не сомневаться, а действовать.
vikwlad 07 августа 2018 | 22:49
Причём тут ЦИК, если митинг будет против пенсионной реформы? Нечего совать своё рыло не в свое дело.
i_c_e 07 августа 2018 | 22:50
А разве «всероссийская акция против пенсионной реформы» может быть законной?
indeezjoe 07 августа 2018 | 22:53
Согласно п. 2 ст. 49 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», в день голосования запрещена любая агитация.
Похоже, Навальный свой адвокатский диплом и вправду в переходе купил...
;-))
danko1 07 августа 2018 | 22:57
indeezjoe: Тупые портянки отличия не видят между агитацией за кандидатов и митингом против повышения пенсионного возраста, к которому кандидаты отношения не имеют.
nestor199 07 августа 2018 | 23:05
danko1: Мадам? В выборах участвуют кандидаты от ЕР? А ЕР к повышению пенсионного возраста отношение имеет?
tuman13 07 августа 2018 | 23:00
indeezjoe: Так это давно известно: он не смог правильно составить исковое заявление в суд.
anemon 07 августа 2018 | 23:01
indeezjoe: Это ты у презика с его корешем Димоном спроси, в каком переходе они свои дипломы купили. Те ещё "юристы"!
ugiazov 07 августа 2018 | 23:04
"Усомнились". Это больше чем "выразили недоумение" и меньше чем "выразили озабоченость". Да! Сложное дело политика. По простому это "хрен разрешим".