В ЦИКе усомнились в том, что акция против пенсионной реформы, анонсированная Навальным, может быть законной

В Центризбиркоме усомнились в том, что всероссийская акция против пенсионной реформы, анонсированная Алексеем Навальным, может быть законной. Политик собирается провести ее 9 сентября в единый день голосования. «Вряд ли это вписывается в существующее законодательство. Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день», — сказал зампред ЦИК Николай Булаев агентству ТАСС.