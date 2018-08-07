Священники РПЦ столкнулись с проблемами при оформлении греческих виз
Об этом пишет РБК. Настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле Василий Биксей рассказал изданию, что подавал заявку несколько недель назад через туроператора. Визы получила вся его семья. Священнику отказали с формулировкой «нет обоснований для пребывания на территории Греции». Биксей добавил, что до этого в течение 8 лет беспрепятственно приезжал на Афон.
Другой представитель РПЦ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал РБК, что ему отказали в получении многократной визы. При этом, по словам Вигилянского, работники консульства сказали ему, что он напрасно вписал в анкету слово «священник».
Были и другие подобные случаи, пишет РБК. В российском МИДе изданию сказали, что официальных жалоб от священников не поступало.
Комментарии11
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gvs 07 августа 2018 | 22:37
Рад бы на Афон, да ГРЕКИ не пускают )))
danko1 07 августа 2018 | 23:05
gvs: Попов торгового дома РПЦ закономерно не желают видеть в местах, считающихся святыми, чтобы не осквернили своим присутствием святыни.
olegleon 07 августа 2018 | 22:41
"подавал заявку несколько недель назад через туроператора."
серьёзно? РПЦ-трэвл?
timber_head 07 августа 2018 | 22:43
Да, видать сильно обделалась РПЦ, благославляя братоубийственную войну на Украине и освящая военную технику...
i_c_e 07 августа 2018 | 22:46
А не хрен было шпионить там, а потом ещё и кричать что «сами такие». Получайте ответку. А «жалобы в МИД РФ» и вовсе смешно.
pulalala 07 августа 2018 | 22:53
К Господу отправят и без виз.
ugiazov 07 августа 2018 | 22:58
Санкции. РПЦ должна была отмежеваться от захвата Крыма.
vincenttt 07 августа 2018 | 22:59
По делам воздаётся пособникам и холуям вора и убийцы!...За благословение крови, убийств, войн и воровства эти ряженые должны нести ответственность!
vladislav 07 августа 2018 | 23:02
Через какого туроператора?? Пусть пешком идет.
holic 07 августа 2018 | 23:14
Это часом не тот поп, который феерил в Лугандоне в 14 году? Ну тот который, бегал с кадилом вокруг мильчакова в так называемой Русской Православной Армии?
Не, ну чо... Украинский стоплист дебилов действует....
oneoretwo 07 августа 2018 | 23:25
...лишнего из гэбэ грекам, по всему, уже не требуется...