Священники РПЦ столкнулись с проблемами при оформлении греческих виз

Об этом пишет РБК. Настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле Василий Биксей рассказал изданию, что подавал заявку несколько недель назад через туроператора. Визы получила вся его семья. Священнику отказали с формулировкой «нет обоснований для пребывания на территории Греции». Биксей добавил, что до этого в течение 8 лет беспрепятственно приезжал на Афон.

Другой представитель РПЦ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал РБК, что ему отказали в получении многократной визы. При этом, по словам Вигилянского, работники консульства сказали ему, что он напрасно вписал в анкету слово «священник».

Были и другие подобные случаи, пишет РБК. В российском МИДе изданию сказали, что официальных жалоб от священников не поступало.