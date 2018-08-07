Премьер-министру Армении следует «убыстрять реформы» и «менять систему», чтобы не допустить вмешательства России
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует «убыстрять реформы» и «менять систему», чтобы не допустить вмешательства России. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.
«Я очень болею за Пашиняна. Я думаю, он все делает правильно, единственное, ему надо было во время распускать парламент, полностью менять правоохранительную систему. Надо убыстрять реформы, пока есть энергия народа», — сказал М.Саакашвили.
Экс-президент подчеркнул, что «сама идея свободы, борьбы с коррупцией претит Путину», поэтому он будет стараться отстранить Н.Пашиняна от власти. «Он будет особенно с осени наезжать на Пашиняна», — сказал М.Саакашвили.
Комментарии5
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dmast79 07 августа 2018 | 22:11
Реформы по саакашвилевски? - Считай, пропал Карабах...
fresh_breeze 07 августа 2018 | 22:18
"Премьер-министру Армении следует «убыстрять реформы» и «менять систему», чтобы не допустить вмешательства России"
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Чтобы кончить как он? То есть, чтобы находиться в розыске нескольких государств, будучи при этом лицом без гражданства??? Что за люди порой встречаются в этом мире... сами вляпаются в дерьмо и других туда же подталкивают.
Разве что у Пашиняна тоже жена буржуйка и ему будет где приземлиться, в случае если придётся делать ноги.
nicolay_zubov_a 07 августа 2018 | 22:32
Все правильно сказал. По пути прибалтов, иначе никак.
dmast79 07 августа 2018 | 22:44
nicolay_zubov_a: Далек путь из греков в варяги.
ugiazov 07 августа 2018 | 23:00
Путин на Армению теперь нападёт? Гибридно.