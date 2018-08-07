"Премьер-министру Армении следует «убыстрять реформы» и «менять систему», чтобы не допустить вмешательства России"

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует «убыстрять реформы» и «менять систему», чтобы не допустить вмешательства России. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.

«Я очень болею за Пашиняна. Я думаю, он все делает правильно, единственное, ему надо было во время распускать парламент, полностью менять правоохранительную систему. Надо убыстрять реформы, пока есть энергия народа», — сказал М.Саакашвили.

Экс-президент подчеркнул, что «сама идея свободы, борьбы с коррупцией претит Путину», поэтому он будет стараться отстранить Н.Пашиняна от власти. «Он будет особенно с осени наезжать на Пашиняна», — сказал М.Саакашвили.