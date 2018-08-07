Действия вооруженных сил США остановили наступление России на Тбилиси в 2008 году – Саакашвили

Действия вооруженных сил США остановили наступление России на Тбилиси в 2008 году. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Российские войска остановились буквально меньше чем за час после объявления Джорджем Бушем начала военной гуманитарной операции. Я с Бушем имел несколько бесед, в том числе очень напряженных. Даже повысил на него голос. Сказал, что, может, это наш последний разговор, так как сюда заходят российские войска и хотят меня убить. Но обратил внимание, что если они ничего не предпримут, то Советский Союз, который развалился в период правления его отца, будет восстановлен, если направляющаяся на Тбилиси армия войдет в столицу. Буш потом собрал Совет безопасности, и они среагировали», — рассказал М.Саакашвили.

По его словам, Соединенные Штаты также рассматривали возможность бомбежки Рокского тоннеля, соединяющего Цхинвальский регион с Россией. «На Совете безопасности вице-президент США Дик Чейни сказал, что американцы должны ударить ракетным ударом по Рокскому тоннелю. И было доложено Москве, что такие мысли есть в Вашингтоне. Это остановило, наконец, российские войска», — заявил М.Саакашвили.