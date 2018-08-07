Действия вооруженных сил США остановили наступление России на Тбилиси в 2008 году – Саакашвили
Действия вооруженных сил США остановили наступление России на Тбилиси в 2008 году. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Российские войска остановились буквально меньше чем за час после объявления Джорджем Бушем начала военной гуманитарной операции. Я с Бушем имел несколько бесед, в том числе очень напряженных. Даже повысил на него голос. Сказал, что, может, это наш последний разговор, так как сюда заходят российские войска и хотят меня убить. Но обратил внимание, что если они ничего не предпримут, то Советский Союз, который развалился в период правления его отца, будет восстановлен, если направляющаяся на Тбилиси армия войдет в столицу. Буш потом собрал Совет безопасности, и они среагировали», — рассказал М.Саакашвили.
По его словам, Соединенные Штаты также рассматривали возможность бомбежки Рокского тоннеля, соединяющего Цхинвальский регион с Россией. «На Совете безопасности вице-президент США Дик Чейни сказал, что американцы должны ударить ракетным ударом по Рокскому тоннелю. И было доложено Москве, что такие мысли есть в Вашингтоне. Это остановило, наконец, российские войска», — заявил М.Саакашвили.
Комментарии11
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mr_samgin 07 августа 2018 | 22:19
Почему действия армии США не привело к выводу российский войск из Осетии?
О каком восстановлени СССР говорит Саакашвили? Совсем головкой тронулся.
dmast79 07 августа 2018 | 22:26
mr_samgin: Действия армии США привели к приобретению нашими военными нескольких очень интересных единиц американской техники, в качестве трофеев... ))
midnightblues 07 августа 2018 | 23:02
dmast79: Это про простреленную задницу Хрулева??
dimitrios_pagourtzis 07 августа 2018 | 22:19
все таки не врут те кто утверждает, что мишико на коксе плотно сидит.
abuvgrobu 07 августа 2018 | 22:22
Этот грузинский уё.бок забыл гнида как они полезли первыми на абхазов и потом на осетин, когда они заявили об автономии .... Суки грызуна начали чудовищный геноцид проводить по отношению абхазов и осетин.....
все, что грызуны дали цивилизации это воров в законе и одного художника примитивиста.
alekseyevich 07 августа 2018 | 22:22
«Это только присказка, сказка — впереди».
Мы ещё не видели путинский режим во всей красе.
ugiazov 07 августа 2018 | 22:27
alekseyevich: Журналисты, Немцов, бомбёжки Алеппо и других городов Сирии, три трупа в ЦАР... Этого мало? Список длинный.
neyexo 07 августа 2018 | 22:34
Берлускони говорил, что это ОН остановил наступление на Тбилиси, уговорив Путина
dmast79 07 августа 2018 | 22:48
neyexo: Вроде Саркози?
neyexo 07 августа 2018 | 22:38
Когда в впервые узнал о конфликте в Грузии
Где-то в 89-м или 90-м годе один сотрудник лаборатории, в которой я стажировался, рассказывает другому - в Абхазии идет митинг - люди требуют принять закон о том, чтобы с абхазов не брали взяток за поступление в вуз (до столкновений и беженцев дело еще дошло)
fresh_breeze 07 августа 2018 | 22:41
"Я с Бушем имел несколько бесед, в том числе очень напряженных. Даже повысил на него голос."
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Это ты погорячился, Михо. Поэтому-то ами тебя не приняли, когда тебя объявили в розыск сперва в России, а потом в Грузии.
Войска российские остановило миролюбие русских и больше ничего. Принудили тебя к миру, большего было и не нужно.
Ну а то, что ты площадь в Тбилиси назвал в честь Буша мл., так будь спокоен, в Амстердаме твоём твоим именем даже подворотню в розовом квартале не назовут.