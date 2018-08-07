Россия напала на Грузию, чтобы не допустить проведения дальнейших реформ в стране. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.

«Я стал символом реформ на постсоветском пространстве. Грузия провела успешные реформы. Для Путина это была проблема. Он напал, чтобы поставить жирную точку на грузинских реформах, прекратить ситуацию, когда коррупция побеждена, олигархов особо нет, власти не крадут», — сказал М.Саакашвили.

Экс-президент также отметил, что Россию волновало его влияние за пределами Грузии. «Я имел гораздо больше влияния в Грузии, в Украине и многих других местах», — пояснил М.Саакашвили.