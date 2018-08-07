Россия напала на Грузию, чтобы не допустить проведения дальнейших реформ в стране — Саакашвили
Россия напала на Грузию, чтобы не допустить проведения дальнейших реформ в стране. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.
«Я стал символом реформ на постсоветском пространстве. Грузия провела успешные реформы. Для Путина это была проблема. Он напал, чтобы поставить жирную точку на грузинских реформах, прекратить ситуацию, когда коррупция побеждена, олигархов особо нет, власти не крадут», — сказал М.Саакашвили.
Экс-президент также отметил, что Россию волновало его влияние за пределами Грузии. «Я имел гораздо больше влияния в Грузии, в Украине и многих других местах», — пояснил М.Саакашвили.
Комментарии5
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aleksandr39 07 августа 2018 | 22:21
Мало того ,Россия напала на Украину тоже по такой же причине ,если в Украине провести реформы и Украина будет жить и развиваться лучше чем Россия то РЕЖИМ " великого вождя рухнет " за несколько месяцев .
indeezjoe 07 августа 2018 | 22:31
Похоже у Мишико снова обострение его застарелой мании величия, осложненной маниакально-депрессивным психозом... "Я... я... я..." - человек без паспорта! Красноречивый символ. Ему галоперидол уже не поможет - срочно нужны галстуки...
;-))
piterjanis 07 августа 2018 | 22:31
Вот это бредятина!
tuman13 07 августа 2018 | 22:40
По Грузии: а кто это долбил из "Градов" по российским миротворцам и по Цхинвали. А потом поехал тада на танках, постреливая по всему живому?
По Украине: Даже тупые игиловцы смогли заснять российских солдат в Сирии. А у ВСУ и в РАДЕ то зарядка кончилась, то освещение не то. Не заметить 50 000 солдат по порошенковски, и 200 000 по Яценюку - это надо быть сотрудником ОБСЕ.
i_c_e 07 августа 2018 | 22:42
Думаю, президент Грузии понятия не имеет почему Россия напала на Грузию. Собственно никто, включая Медведева и Путина, этого не знает. Просто в ту секунду двум этим деятелям казалось, что будет «круто» напасть. Но вскорости интерес потеряли.
Когда у власти идиоты — искать причины и поводы их действий смысла не имеет.