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22:05, 07 августа 2018

В Новгородской области медики катили носилки с пенсионеркой по рельсам на протяжении 8 км

Причиной стало отсутствие дороги в деревню, где живет 67-летняя женщина.
Скорую помощь житель деревни Татино Новгородской области вызвал накануне в 12:40 по местному времени, пишет агентство FlashNord со ссылкой на региональный Минздрав. Мужчина сообщил, что пенсионерку парализовало. Автомобили же с врачами не доехали до деревни Татино всего 4 км. Как отмечает FlashNord, это расстояние медикам предстояло пройти по бездорожью, но и эта попытка не увенчалась успехом. Не помогла даже вызванная техника спасателей. Из-за этого им пришлось идти до пенсионерки пешком. Из-за того, что в деревню Татино проложена только железнодорожная ветка, врачам и вызванным на подмогу спасателям пришлось катить женщину прямо по путям. Линия была пустая: два поезда по этому направлению курсируют лишь три раза в неделю. Пенсионерку доставили в Центральную клиническую больницу Новгорода спустя более чем девять часов после звонка в скорую помощь. Тем не менее, 67-летней жительнице Татина сумели оказать первую помощь, сейчас она находится в реанимации.

Врачи оценивают состояние женщины, пережившей 9-часовую госпитализацию, как стабильно тяжелое.

Комментарии

36

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danko1 07 августа 2018 | 22:15

Как же надо ненавидеть россиян, чтобы выкидывать на свои дворцы, ЧМ, олимпиаду и прочее сотни миллиардов, когда люди живут в деревнях в условиях средневековья?

dmast79 07 августа 2018 | 22:18

danko1: Какая деревня - то железнодорожный полустанок в глуши! Спасатели нубы - надо было сразу использовать мотодрезину.

pilpelzaken 07 августа 2018 | 22:27

Ага, гиперзвуковую, с вечным ядерным двигателем! Вот только мультяшку про нее доделают - и порядок! Из любой глуши любого дорогого нам простого расянца спасем!

pmasel 07 августа 2018 | 22:30

Две главных беды России сошлись в одном месте.

dmast79 07 августа 2018 | 22:31

pilpelzaken: Это обязательно, не переживай! Как только Мосфильм закончит декорации Крымского Моста собирать!

olegleon 07 августа 2018 | 22:25

danko1: а сколько населения в этой деревне?

priscus 07 августа 2018 | 22:29

olegleon: какая разница?

olegleon 07 августа 2018 | 23:23

priscus: такая, что дороги строятся из налогов, которые уплачивают местные жители. вот и нужно понять сколько налогов местная власть получила и почему их не истратила на строительство дороги

kottigr1 07 августа 2018 | 22:30

olegleon: а сколько населения в этой деревне?
-------------------------------------------------------
Обычный вопрос фашиста из зондеркоманды..

pilpelzaken 07 августа 2018 | 22:44

kottigr1:
Ну зачем так резко?
А как назвать руководство Новгородской области? Гуманисты?

raffal 07 августа 2018 | 22:47

olegleon: а сколько населения в этой деревне?
___________________
Cучонок! Делить людей, граждан Российской Федерации на сорта? Нет дороги? Вертолёт! Нет гражданской, санитарной авиации? Вопрос почему нет, не менее актуальный. Тогда вертолёт минобороны! Заняты "интернациональным долгом" поддерживая людоедов? Вертолёт из правительственного авиаотряда. Там этого добра полно. Потому, что на кону жизнь человека, Гражданина России!
Но она в России стоит НОЛЬ! Русских "защищаем" в странах Балтии и Украине. Да-да, и Украине, где русские люди гибнут ТОЛЬКО там, куда Россия припёрлась со своим "русским миром". И только законченный скот-русофоб может задавать вопрос "а сколько населения..."?
.......
Да, виртуальная кличка этого скота-русофоба - olegleon!

dmast79 07 августа 2018 | 22:53

raffal: Раньше и аватарка с ковбоем была поинтереснее, и высказывания поумней.
Россия это не израиль, тут бывают такие леса, что верт не посадишь. И вообще новость мутная, кто вообще поручится за то что всё было так как написано?

efilika 07 августа 2018 | 22:59

olegleon: какая разница? Или дороги нельзя проложить? К чему собякинское хвастовство про развитие суперсовременных поликлиник? Ты вообще в курсе, что часть региональных школ имеют не туалет, а очко? И ученики младших классов не исключение. Победители.

olegleon 07 августа 2018 | 23:20

efilika: я то в курсе. может тогда пора Собянину 800 млрд не на льготы и доплаты тратить, а на дело их пустить? но тогда данко1 первая завопит, что её обирают, если её оставить без собянинских доплат и льгот

nehoroshiy 07 августа 2018 | 23:12

olegleon: Сколько -бы не живёт, к выборам пригодятся. А после -на "всё воля Божья".

nehoroshiy 07 августа 2018 | 22:42

danko1: В средневековье в деревне свой лекарь был.

ura_123 07 августа 2018 | 22:17

Ну чё сказать... Встали с колен,мост построили,мундиаль провели...
Потёмкинские дярёвни.

(комментарий скрыт)

pilpelzaken 07 августа 2018 | 22:41

nestor199:
Пройма - прорез для рукава в крое одежды.
Может быть пойма?

nestor199 07 августа 2018 | 22:46

pilpelzaken: извините - планшет, очепяток у меня куча.

(комментарий скрыт)

nestor199 07 августа 2018 | 23:01

pilpelzaken: Как увижу молодуху ............. дух сам поднимается. Никакого духа для его поднятия, к счастью, не надо.

navsegda 07 августа 2018 | 22:49

nestor199: Ни чё ) Посмотри видео про Аляску , на ютубе есть , какие там дороги , больницы и пр. , а потом посмотри про российские города в тех же широтах

nestor199 07 августа 2018 | 22:58

navsegda: И че?
На Аляске все прекрасно, на те места, где есть дороги и инфраструктура можно полюбоваться в ютубе. Про места на Аляске, где нет ни дорог, ни инфраструктуры в ютубе роликов нет.

raffal 07 августа 2018 | 23:12

nestor199: И чё?
______________________
"Патриот" недоделанный, погуглил бы по тегам Alaska medical air.
Не со штатом Аляска, а с Центральноафриканской Республикой равняться впору.
Ну, ладно, Аляска большая и это Заполярье. Хотя, и там дорог намного больше, чем в расейском Севере. Так вот, "патриот", в Аляске целый отряд в Alaska Air, в кооперации с госпиталем штата, занимается только Medical emergency. Дошло?
Мне пришлось побывать в Анадыре и Анкоридже. Вам не советую. Со стыда помрёте. Хотя, нет...какой у Вас стыд. Вместо стыда пародия на патриотизм.

raffal 07 августа 2018 | 23:19

nestor199: Эй, "патриот", не нужно youtube, не нужно и Google map, глянь сюда...
http://medevacalaska.com/
и сопли "патриотические" подбери.
Ну, что за планида такая несчастная у России, русофобами обзывают тех, кто видит, что страна тяжко больна и нужно её лечить. А на деле эта "патриотическая" шобла и есть русофобы.

dmast79 07 августа 2018 | 23:27

raffal: Давай мы без вас разберёмся, а? В твоей аляске, никаким бабушкам не дали бы жить в глуши - просто вывезли бы в дом престарелых и не спросили бы. А у нас из-за трёх покосившихся изб, линию электропередач приходится содержать и подстанцию в её конце. Выгодно - нет, но и бабушек из избушек не выселяют, мы же не расчётливая Америка!

dmast79 07 августа 2018 | 23:03

navsegda: Ну, Санкт-Петербург примерно в тех же широтах. Смотрю ютуб... что дальше?

nestor199 07 августа 2018 | 23:22

dmast79: Ну ..............., Аляска она повыше Ленинграда будет. Но если посмотреть по широте, то северная граница США (не учитывая Аляску) чуть южнее юга Ростовской области.

tatiana_kot 07 августа 2018 | 22:27

Низкий поклон этим Медикам.

gvs 07 августа 2018 | 22:35

Самое мерзкое, что это всего 20 км от областного центра (

dmast79 07 августа 2018 | 22:46

gvs: Что тут поделать, если вот такие бабушки живут себе в лесу и ни в какую в город перебираться не хотят.

(комментарий скрыт)

notacat 07 августа 2018 | 22:55

dmast79: угу в городе-то им сразу квартеру дадут

nestor199 07 августа 2018 | 22:53

gvs: 20 км до областного центра? И чё? Совокупная протяженность улично-дорожной сети Волжского и Волгограда больше двух тысяч километров. Вы масштабы страны понимаете?

oneoretwo 07 августа 2018 | 22:51

...вам плешивый обещал цифровую экономику ?
вот это она и есть по плешивому... не обляпайтесь...

askol2016 07 августа 2018 | 23:00

А плешивый карлик что-то заливал нам про гипер-чудо-оружие. При таком научно-техническом "прогрессе" у Пупкина ракеты могут быть только надувными.

dmast79 07 августа 2018 | 23:11

askol2016: Причём тут оружие? Вы предлагали бабушку убить, вместо того что бы спасать?

grossalexis082018 07 августа 2018 | 23:20

И смех и грех ;)) Прикол — телефон есть, а простой мотодрезины нема? Хотя Я наблюдал обратную картину на заброшенном ответвлении БАМ-а.

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