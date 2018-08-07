В Новгородской области медики катили носилки с пенсионеркой по рельсам на протяжении 8 км

Причиной стало отсутствие дороги в деревню, где живет 67-летняя женщина.

Скорую помощь житель деревни Татино Новгородской области вызвал накануне в 12:40 по местному времени, пишет агентство FlashNord со ссылкой на региональный Минздрав. Мужчина сообщил, что пенсионерку парализовало. Автомобили же с врачами не доехали до деревни Татино всего 4 км. Как отмечает FlashNord, это расстояние медикам предстояло пройти по бездорожью, но и эта попытка не увенчалась успехом. Не помогла даже вызванная техника спасателей. Из-за этого им пришлось идти до пенсионерки пешком. Из-за того, что в деревню Татино проложена только железнодорожная ветка, врачам и вызванным на подмогу спасателям пришлось катить женщину прямо по путям. Линия была пустая: два поезда по этому направлению курсируют лишь три раза в неделю. Пенсионерку доставили в Центральную клиническую больницу Новгорода спустя более чем девять часов после звонка в скорую помощь. Тем не менее, 67-летней жительнице Татина сумели оказать первую помощь, сейчас она находится в реанимации.

Врачи оценивают состояние женщины, пережившей 9-часовую госпитализацию, как стабильно тяжелое.