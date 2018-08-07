Грузия пыталась предотвратить войну с Россией в 2008-ом году, — сказал в эфире «Эха» экс-президент страны Михаил Саакашвили. По словам политика, было сделано все, чтобы убедить Москву не воевать. По словам Саакашвили, в феврале 2008-го он встречался с Владимиром Путиным, говорил, что Грузия готова подписать договор, отказаться от вступления в НАТО, от любых иностранных баз ради мира между Москвой и Тбилиси. Однако, подчеркнул Саакашвили, все попытки предотвратить конфликт были безуспешны. 10 лет назад российские военные вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия продолжались несколько дней.