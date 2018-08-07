Грузия пыталась предотвратить войну с Россией в 2008-ом году, — сказал в эфире «Эха» экс-президент страны Саакашвили
Грузия пыталась предотвратить войну с Россией в 2008-ом году, — сказал в эфире «Эха» экс-президент страны Михаил Саакашвили. По словам политика, было сделано все, чтобы убедить Москву не воевать. По словам Саакашвили, в феврале 2008-го он встречался с Владимиром Путиным, говорил, что Грузия готова подписать договор, отказаться от вступления в НАТО, от любых иностранных баз ради мира между Москвой и Тбилиси. Однако, подчеркнул Саакашвили, все попытки предотвратить конфликт были безуспешны. 10 лет назад российские военные вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии. Военные действия продолжались несколько дней.
Комментарии12
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olegleon 07 августа 2018 | 22:12
небольшая поправка. "соврал в эфире «Эха» экс-президент страны Саакашвили"
blinorozhiy_chmo 07 августа 2018 | 22:16
Вот акционист художник Павленский - любит прибивать свои гениталии к брусчатке, а ан*нист экс-президент Саакашвили - любит поедать галстуки и резинки от трусов.
И в чём разница?
salhomir_murza 07 августа 2018 | 22:23
blinorozhiy_chmo:
А в том что жевать галстук не больно. Выродок Павленский, получается храбрее нашего Михаила.
kottigr1 07 августа 2018 | 22:25
blinorozhiy_chmo: "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан"
salhomir_murza 07 августа 2018 | 22:29
kottigr1:
Вы же русский. Неужели вам не хочется, чтобы Россия управляла миром, вместо Америки. Тогда они будут жить по нашим законам. Тогда мы будем богатыми, а англосаксы - нищими.
kottigr1 07 августа 2018 | 22:34
salhomir_murza:
"Мы месяц по галактике "Маму" попоем
и планета у нас в кармане,
а еще месяц - и воздух купим.
У кого воздуха нет,
все сюда насыпятся.
Воздух наш.
Они будут на четвереньках ползать,
а мы на них плевать.
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой еще.
Половина планеты ваша,
половина наша, идет?
Соблазнительно, конечно, но нам на
Землю надо."
Кин-Дза-Дза
salhomir_murza 07 августа 2018 | 22:44
kottigr1:
Кин-Дза-Дза...
Глупейший фильм, как и все фильмы Данелии.
А насчет замещения Америки Россией подумайте. Вы же русский. Все американцы, ну почти все, испытывают величие, что нагнули весь мир. Неужели вы не хотите быть на месте американцев? Чтобы нас русских, все боялись, как сегодня все боятся американцев.
xxxapek 07 августа 2018 | 22:43
salhomir_murza:
Россия уже пробовала управлять миром, сама сидела на голодном пайке и на нём же держала подконтрольные территории.
tuman13 07 августа 2018 | 22:54
kottigr1: Украиной договора несоблюдаются на следующий день после подписания..
А вот какой договор нарушила Россия? пример в студию.
parasuk_ 07 августа 2018 | 22:16
Да ладно, а кто грозился русские танки до Ростова гнать? :)
kdv75 07 августа 2018 | 22:18
Я ему сказал, что мы готовы подписать договор, что мы отказываемся от НАТО, любых иностранных баз, но взамен вашей помощи, вечный мир между Россией и Грузией «, — сказал М.Саакашвили.
Взамен помощи Грузии Росси, Грузия обещала вечный мир. С времен Царя Гороха все обещают вечный мир, но воз и ныне там
tuman13 07 августа 2018 | 22:46
Совравши Мишико: международная комиссия признала Грузию агрессором, за нападение на Осетию и нападение на российских миротворцев.
Забывать стали, что произошло в Грузии и Осетии.