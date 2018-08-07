Политик Навальный решил устроить всероссийскую акцию против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября.
Об этом он сообщил в своем Ютьюб-канале. По словам Навального, против идеи повысить пенсионный возраст сплотились все слои общества.
Навальный подчеркнул, что никаких ограничений для проведения подобных акций в день выборов нет. Политик принял очень рациональное решение, — такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор издания «Нью Таймс» Евгения Альбац.
По мнению Альбац, было бы странно, если бы Навальный не решился на подобный шаг.
9 сентября нужно идти не на митинги, а на избирательные участки, чтобы ослабить результат партии власти на фоне пенсионной реформы, — считает координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Удальцов полагает, что стратегия Навального уменьшает мобилизационный потенциал протеста.
Комментарии24
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olegleon 07 августа 2018 | 22:04
политик? за что так обозвали Навального? для политика позор, если в 143 миллионной стране тебя поддерживает 5-10 тысяч. или повод задуматься над тем, почему люди не обращают на тебя внимание.
ykpocyka 07 августа 2018 | 22:07
olegleon: Зря вы так леху , он между прочим диплом политика купил в переходе совершенно легально !
dmast79 07 августа 2018 | 22:08
ykpocyka: И в Йеле отучился нахаляву... Точнее, не на халаыц - по программе ЦРУ и на деньги Госдепа, но отдавать то не ему - он страной расплатиться обещал, когда к власти придёт.
patrikk_1 07 августа 2018 | 22:15
Политик Навальный решил устроить всероссийскую акцию против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября...
Политик Навальный решил устроить? Типа Алёшка-сисястый как какой-то Чингисхан, решил устроить всероссийскую акцию протеста и миллионы людей по всей Евразии сдвинутся со своих мест и начнётся очередное Великое переселение народов?
malanoff 07 августа 2018 | 22:37
patrikk_1: У тебя болезнь Альцгеймера ? Почему ты всегда дублируешь шапку новостей ? Или тебе как ветерану портяночному платят за каждую букву по 11.80 ?
patrikk_1 07 августа 2018 | 22:46
malanoff:
Мне неохота что-либо тебе объяснять, видно ведь по твоей фотке на аватаре, что ты гомосексуалист, а с такими наверное никому неохота разговаривать.
dimitrios_pagourtzis 07 августа 2018 | 22:12
все как обычно закончиться: навальнят в кутузку заберут, а ведь 9 сентября уже учебный год начнется - школу пропустят.
akademik_ugarov_56 07 августа 2018 | 22:09
да никто не пойдет на это сборище...
Хватит с нас, наелись дерьмократии в 90-е.
Народу нужна стабильность и устойчивый рост доходов, и обеспечить это может только Путин, все это понимают.
dmast79 07 августа 2018 | 22:14
akademik_ugarov_56: Для кого-то 90-е - "святые".
nitsahon 07 августа 2018 | 22:16
akademik_ugarov_56: пока что он большинству населения обеспечивает "устойчивый рост доходов" почему-то совсем в другую сторону...да еще и налоги повышает излишне активными темпами...
salhomir_murza 07 августа 2018 | 22:26
nitsahon:
Блогера Навального обозвали политиком.
dmast79 07 августа 2018 | 22:35
nitsahon: За какой период? Вам знакомо определение периода?
Так вот за период 2000-2018 всё так и есть, рост и т. д. И этот период далеко не закончен, судить м подводить итоги будем лет через 10.
blinorozhiy_chmo 07 августа 2018 | 22:11
Вааууу! Сам Сисян посетил россиян, вернувшись, таким загорелым, с отдыха на Средиземноморском курорте, где шикарно погулял на деньги обманутых школяров и сидящих в обезьянниках "соратников"!!!!!
Пора.
Пора Сисяну восстановить свой денежный баланс посредством новых "победных" акций!!! ))))))
kottigr1 07 августа 2018 | 22:27
olegleon: для политика позор, если в 143 миллионной стране тебя поддерживает 5-10 тысяч.
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Путина в РФ поддерживает лишь один Чуров и то.. за зарплату. Пока что Владимир Владимирович от позора не умер.
olegleon 07 августа 2018 | 22:31
kottigr1: ну ты бы не позорился. только меня радовать начал, выдавая иногда разумные тексты и вот опять (((
dmast79 07 августа 2018 | 22:37
kottigr1: Вы там на украине в отключке от реальности, в частности от российских СМИ - даже не знаете, что Чуров давно ушёл со своего поста?!
kottigr1 07 августа 2018 | 23:11
dmast79: Вам из своего горного кишлака мерещатся везде украинцы ?
У НАС в РФ все знают, что любой Чуров может уйти, но его борода всегда остается..
Так и передайте своему горному аулу.. !
dmast79 07 августа 2018 | 23:22
kottigr1: Потому, что Чурова давно нет на посту у нас в России даже в горных кишлаках знают. И только в 404, где отрубили от греха подальше всё "сепарское" - не в курсе.
dmast79 07 августа 2018 | 22:04
Прошу прощения за повтор, но если кто не видел раньше:
"выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:
«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».
А это цитата за 2014 год из перелицованной парии Алексея «Партия Прогресса»:
«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность»."
Ну и кто он после этого? И кто те, кто продолжает плестись за ним, как безумные бараны?
abuvgrobu 07 августа 2018 | 22:11
А этому клоуну, отчего-то именуемому "политиком" на какой бы теме не пиариться.. Мразь и негодяй, бездельник и мелкий воришка..
nestor199 07 августа 2018 | 22:43
abuvgrobu: Ну тема ведь какая? Пенсия!!!
Во времена СССР было просто и понятно: ИТР? Выбирай - либо должность, либо пенсия. Тебе сорок лет, а ты "уже лейтенант" - двигай в запас.
malanoff 07 августа 2018 | 22:25
Моему внуку 4 месяца исполнилось сегодня . Он тоже хотел сплотиться со всеми слоями населения России и поэтому сегодня в знак солидарности обосрался. Это очень знаково!!! Путину надо перестать гнобить народ. Разберись с Песковым , который несет пургу. Обратись в суд наконец.
lager23 07 августа 2018 | 23:12
нужно идти не на митинги, а на избирательные участки, чтобы ослабить результат партии власти
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Смысл идти на выборы начал таять с 1996 года, к 2012 он практически испарился, так что нет смысла идти на выборы, а вот «козью морду» сделать путерастам — самое оно!
koshkairina 07 августа 2018 | 23:14
Причем тут "туда, а не сюда"? Не весь же день будет занят либо походом на избирательный участок, либо митингом...