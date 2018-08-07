Политик Навальный решил устроить всероссийскую акцию против пенсионной реформы в единый день голосования 9 сентября...

Об этом он сообщил в своем Ютьюб-канале. По словам Навального, против идеи повысить пенсионный возраст сплотились все слои общества.

Навальный подчеркнул, что никаких ограничений для проведения подобных акций в день выборов нет. Политик принял очень рациональное решение, — такое мнение в эфире «Эха» высказала главный редактор издания «Нью Таймс» Евгения Альбац.

По мнению Альбац, было бы странно, если бы Навальный не решился на подобный шаг.

9 сентября нужно идти не на митинги, а на избирательные участки, чтобы ослабить результат партии власти на фоне пенсионной реформы, — считает координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Удальцов полагает, что стратегия Навального уменьшает мобилизационный потенциал протеста.