Психически больной мужчина пытался протаранить ворота российского консульства в Лимасоле
Об этом РБК рассказали в посольстве России на Кипре. Там уточнили, что инцидент произошел в районе часа дня, когда мужчина на автомобиле врезался в ворота. Машина заглохла, водитель пытался прорваться в здание консульства и был задержан охраной. В посольстве подчеркнули, что этот 44-летний мужчина уже известен подобным поведением. Прежде он был пациентом психиатрической клиники. В консульстве мужчина требовал встречи с послом и говорил, что его обижают. Он является местным жителем.
Комментарии1
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pavelmistery 07 августа 2018 | 21:41
Путин, введи войска! - требовал псих ))