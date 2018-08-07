Психически больной мужчина пытался протаранить ворота российского консульства в Лимасоле

Об этом РБК рассказали в посольстве России на Кипре. Там уточнили, что инцидент произошел в районе часа дня, когда мужчина на автомобиле врезался в ворота. Машина заглохла, водитель пытался прорваться в здание консульства и был задержан охраной. В посольстве подчеркнули, что этот 44-летний мужчина уже известен подобным поведением. Прежде он был пациентом психиатрической клиники. В консульстве мужчина требовал встречи с послом и говорил, что его обижают. Он является местным жителем.