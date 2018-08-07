Более 15 тысяч человек подписали петицию за освобождение фигуранток так называемого дела «Нового величия»

Обращение и предложение подписать его разместила редакция «Новой газеты» на сайте Change.org после того, как у Анны Павликовой и Ирины Дубовик обнаружили проблемы со здоровьем после пребывания в СИЗО. Эта петиция в адрес председателя Верховного суда России. Девушек, которым 18 и 19 лет, как и других фигурантов дела «Нового величия», обвиняют в попытке насильственно свергнуть конституционный строй России.