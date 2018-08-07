Навальный решил устроить всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9сентября

Алексей Навальный решил устроить всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Политик сказал, что эта тема должна стать главной как перед выборами, так и во время. Митинги против грядущей пенсионной реформы регулярно проходят в разных городах с тех пор, как власти объявили о предстоящем повышении пенсионного возраста.