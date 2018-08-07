Навальный решил устроить всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9сентября
Алексей Навальный решил устроить всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Политик сказал, что эта тема должна стать главной как перед выборами, так и во время. Митинги против грядущей пенсионной реформы регулярно проходят в разных городах с тех пор, как власти объявили о предстоящем повышении пенсионного возраста.
Комментарии8
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dmast79 07 августа 2018 | 21:35
Навальный подлец и проходимец!
Вот его программа:
"Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:
«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».
А это цитата за 2014 год из перелицованной парии Алексея «Партия Прогресса»:
«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность»."
dmast79 07 августа 2018 | 21:39
dmast79: Один в один "аргументы" ЕР - но теперь Навальный изображает оскорблённую невинность - как же мерзко! Уж сказал бы - мол, да, раньше так думал, а вот теперь считаю иначе... Но нет, нагло пытается примазаться к протесту против своих же бывших (и неожиданно забытых) лозунгов!
ematveev 07 августа 2018 | 21:39
dmast79:
Счас вам хомячки враз объяснят, почему тогда Навальный все правильно говорил, и сейчас тоже правильно говорит.
Я уже три варианта слышал.
Хомяки, а ну-ка навались! Или у вас установка игнорить эту неудобную тему?
dmast79 07 августа 2018 | 21:45
ematveev: Да.
Но дело ещё в том, что истинные сторонники навального вовсе и не против этого самого повышения (многие даже за) - они просто лицемерно пытаются использовать это как повод.
jetsam 07 августа 2018 | 21:35
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— Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Всё, Зин, обидеть норовишь!
--- (с) В.Высоцкий * Диалог у телевизора
nestor199 07 августа 2018 | 21:37
Устраивать акции в день голосования? А это законно?
tv_victim 07 августа 2018 | 21:40
nestor199: Это позволит схватить больше недоумков, которые выйдут, поверив ему. А провокатору больше и не нужно.
ura_123 07 августа 2018 | 21:43
nestor199: В день голосования... И чё? Ежели вдруг чего,то в "день тишины" запрещена агитация за того или иного кандидата. И при чём тут акция против повышения пенсионного возраста?