Центризбирком рассмотрит сразу три инициативе о референдуме по повышению пенсионного возраста
Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Коммерсант. По его словам, вопрос будет рассмотрен завтра. Одним из заявителей является кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, другая инициативная группа была создана в Московской области. Она тоже предлагает провести референдум и вопрос звучит как у Свиридова, но кто является заявителем – неизвестно. Третью заявку подала региональная организация КПРФ в Иркутской области. Собеседник газеты Коммерсант в Центризбиркоме полагает, что одобрение могут получить все предложенные формулировки. Свиридову и КПРФ помогали сформулировать вопросы представители правового управления ЦИК.
Комментарии2
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venmud 07 августа 2018 | 21:39
Значит, вкручивать козлодоевым будут"аккуратно, но сильно".
suren_112 07 августа 2018 | 21:45
venmud:
Вопрос на референдуме должен звучать так ;
"Вы согласны с тем, что либерасам сытым надо поднять пенсионный возраст до 90 лет, так как эти спиногрызы живут почти сто лет, и снизить пенсионный возраст ватникам, измученным паленым боярышником, не доживающим до 50 лет?"
Посмотрим какие будут результаты.