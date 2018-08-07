Центризбирком рассмотрит сразу три инициативе о референдуме по повышению пенсионного возраста

Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Коммерсант. По его словам, вопрос будет рассмотрен завтра. Одним из заявителей является кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, другая инициативная группа была создана в Московской области. Она тоже предлагает провести референдум и вопрос звучит как у Свиридова, но кто является заявителем – неизвестно. Третью заявку подала региональная организация КПРФ в Иркутской области. Собеседник газеты Коммерсант в Центризбиркоме полагает, что одобрение могут получить все предложенные формулировки. Свиридову и КПРФ помогали сформулировать вопросы представители правового управления ЦИК.