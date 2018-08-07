Саакашвили считает, что у него «не было личных конфликтов» с Путиным

Между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «не было личных конфликтов». Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.

«У нас всегда были очень вежливые беседы, жесткие, но вежливые и всегда на «вы». Со многими лидерами СНГ он общался на «ты», по-панибратски. Со мной он себя очень сдерживал, и я не чувствовал неуважение», — рассказал экс-президент.