Саакашвили считает, что у него «не было личных конфликтов» с Путиным
Между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «не было личных конфликтов». Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.
«У нас всегда были очень вежливые беседы, жесткие, но вежливые и всегда на «вы». Со многими лидерами СНГ он общался на «ты», по-панибратски. Со мной он себя очень сдерживал, и я не чувствовал неуважение», — рассказал экс-президент.
Комментарии2
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danko1 07 августа 2018 | 21:32
Конфликт был не личный, но принципиальный. Саакашвили реально боролся с коррупцией в Грузии и реально реформировал полицию, а Путин реально крестный отец мафии, который сделал коррупцию и беззаконие фундаментом своего режима.
kottigr1 07 августа 2018 | 21:40
danko1: Саакашвили первый кто дал хорошую ответку зарвавшемуся питерскому гопнику.