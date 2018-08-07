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Эксклюзив Эха 21:21, 07 августа 2018

Саакашвили отвергает обвинения в том, что в 2008 году Грузия бомбила «спящий Цхинвал» и его гражданское население

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг обвинения в том, что в 2008 году Грузия бомбила «спящий Цхинвал» и его гражданское население. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Это фальшивый нарратив насчет того, что мы разбудили спящий город Цхинвал нашими «Градами». Это полная чушь и не соответствует действительности», — заявил он.
По словам М.Саакашвили, тогда «в Цхинвале не было гражданского населения». «За 10 дней до того, или даже за две недели, людей оттуда начали массово эвакуировать. Россияне вывели практически все население. Не из гуманистических соображений, а потому что там узкая дорога — ущелье. И если по дороге начнут убегать люди, то они будут мешать проходу танков. Им не нужно было, чтобы люди путались под ногами», — сказал экс-президент Грузии.
М.Саакашвили также отметил, что Грузия использовала не «Грады», а израильские артиллерийские установки — РСЗО LAR-160. «Били строго по огневым точкам. Был приказ: ни в коем случае не трогать гражданское население. И разрушений в Цхинвале практически не было. Это многократно проверено и доказано», — уточнил он.
М.Саакашвили подчеркнул, что целью Грузии был не Цхинвал. «Нам надо было обойти его и закрыть ущелье, но объездная дорога уже была занята российским спецназом. То есть там уже были военные формирования, которые не были никакими миротворческими силами. И пройти было невозможно, потому что узкое ущелье, и наши войска не пропускали. Надо было пробираться через город, заранее подавив огневые точки», — заключил экс-президент Грузии.

Комментарии

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glebbalbesov 07 августа 2018 | 21:31

Чот Миша зазвизделся слегка... А так хорошо начинал...

kottigr1 07 августа 2018 | 21:38

glebbalbesov: Это была полномасштабная война развязанная РФ в отношении Грузии.. И даже сказка про "павших российских миротворцев" и "спящий город" не катит, ведь война началась с обстрела грузинских сел из тяжелой артиллерии МО РФ и первыми пострадали грузинские миротворцы...
"Утром 1 августа в результате подрыва двух взрывных устройств дистанционного управления пострадал лёгкий грузовой автомобиль с шестью грузинскими полицейскими. Пять полицейских получили ранения.
2 августа в результате ночного артиллерийского и миномётного обстрела грузинских деревень в южноосетинской зоне конфликта получили ранения шесть гражданских лиц и один грузинский полицейский.
В ночь с 6 на 7 августа с осетинской стороны вёлся миномётный и артиллерийский обстрел грузинских правоохранительных органов и миротворческих подразделений.
7 августа примерно в 16:00 с осетинской стороны возобновился артиллерийский обстрел грузинских сёл. При взрыве принадлежащей грузинскому миротворческому батальону боевой машины пехоты три грузинских военнослужащих получили ранения. Позднее был взорван контрольно-пропускной пункт грузинских миротворцев в Авневи, в результате чего погибли несколько грузинских военнослужащих и гражданских лиц."

glebbalbesov 07 августа 2018 | 21:43

kottigr1: Идите Вы в.. опу, уважаемый. Даже ЕС признала вину Грузии. Хотя конечно это их Путин купил....Выводы ЕС чем опровергать будете? Лепетать про нежелание ссорится с РФ....? Поэтому повторюсь, идите в.. опу.

pavelmistery 07 августа 2018 | 21:39

Ну мы знаем как лжет Кремль, нам это не надо объяснять. Все прекрасно понимают, что эта была российская агрессия против Грузии с целью спровоцировать её на конфликт, чтобы потом полностью исключить возврат территорий под контроль Грузии. Достаточно вспомнить, что перед конфликтом Россия спешно раздавала свои паспорта абхазцам и осетинам.
С помощью этих территорий Кремль шантажирует Грузии, не давая ей вступить в НАТО.

glebbalbesov 07 августа 2018 | 21:45

pavelmistery: Ахаха... Значит Миша еще и идиот, не просчитавший такой вариант. РФ ведь могла реально захватить Грузию, и имела на это судя по выводам ЕС полное право... Вам не кажется что Вы глупость какую-то несете?

sg94 07 августа 2018 | 21:32

Вот лживый пидорас. Сейчас такая же мразь на Свинее Безсала отвергает что бомбит города Донбасса.. ТАм и сукашвили небось все на осетин и русских свалить хочет?
Жаль сукашвили не выбрали презиком Окраины. Сейчас бы уже одни развалины от нее остались..

antonkon 07 августа 2018 | 21:41

А как же на Бибиси вот грузинский журналист пишет? -https://www.bbc.com/russian/features-45090215
"Центральная цхинвальская больница, как оказалось, и в самом деле попала под обстрел: верхние этажи были практически снесены, как рассказывали местные, грузинскими "градами". "

"Костя рассказал, что в больнице кроме раненых собираются и просто мирные жители: подвал с его толстыми бетонными стенами, наверное, был одним из самых безопасных мест в городе во время ночных обстрелов. Костя сетовал на то, что русские запаздывают с входом в Цхинвали: "Еще чуть-чуть - и мы уже не продержимся"."

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