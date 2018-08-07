Саакашвили отвергает обвинения в том, что в 2008 году Грузия бомбила «спящий Цхинвал» и его гражданское население

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг обвинения в том, что в 2008 году Грузия бомбила «спящий Цхинвал» и его гражданское население. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это фальшивый нарратив насчет того, что мы разбудили спящий город Цхинвал нашими «Градами». Это полная чушь и не соответствует действительности», — заявил он.

По словам М.Саакашвили, тогда «в Цхинвале не было гражданского населения». «За 10 дней до того, или даже за две недели, людей оттуда начали массово эвакуировать. Россияне вывели практически все население. Не из гуманистических соображений, а потому что там узкая дорога — ущелье. И если по дороге начнут убегать люди, то они будут мешать проходу танков. Им не нужно было, чтобы люди путались под ногами», — сказал экс-президент Грузии.

М.Саакашвили также отметил, что Грузия использовала не «Грады», а израильские артиллерийские установки — РСЗО LAR-160. «Били строго по огневым точкам. Был приказ: ни в коем случае не трогать гражданское население. И разрушений в Цхинвале практически не было. Это многократно проверено и доказано», — уточнил он.

М.Саакашвили подчеркнул, что целью Грузии был не Цхинвал. «Нам надо было обойти его и закрыть ущелье, но объездная дорога уже была занята российским спецназом. То есть там уже были военные формирования, которые не были никакими миротворческими силами. И пройти было невозможно, потому что узкое ущелье, и наши войска не пропускали. Надо было пробираться через город, заранее подавив огневые точки», — заключил экс-президент Грузии.