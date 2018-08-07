Грузия пыталась предотвратить военный конфликт с Россией в 2008 году. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.

" Мы сделали все, чтобы убедить Россию не воевать. В феврале 2008 года была моя встреча с Владимиром Путиным. Я ему сказал, что мы готовы подписать договор, что мы отказываемся от НАТО, любых иностранных баз, но взамен вашей помощи, вечный мир между Россией и Грузией «, — сказал М.Саакашвили.

По его словам вторая попытка предотвратить конфликт протекала в русле вопроса беженцев. «Мы предлагали, что узаконим все ваши интересы в Сухуми, к северу от Сухуми, но вы нам дайте возможность вернуть наших беженцев, хотя бы ту половину Абхазии, которая абсолютно пуста и находилась под контролем российских миротворцев. Мы готовы шаг за шагом устанавливать мир», — рассказал экс-президент.

Однако, по словам М.Саакашвили, все попытки предотвратить конфликт закончились безрезультатно.