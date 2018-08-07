Грузия пыталась предотвратить военный конфликт с Россией в 2008 году
Грузия пыталась предотвратить военный конфликт с Россией в 2008 году. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил бывший президент Грузии в 2004-2013 гг. Михаил Саакашвили.
" Мы сделали все, чтобы убедить Россию не воевать. В феврале 2008 года была моя встреча с Владимиром Путиным. Я ему сказал, что мы готовы подписать договор, что мы отказываемся от НАТО, любых иностранных баз, но взамен вашей помощи, вечный мир между Россией и Грузией «, — сказал М.Саакашвили.
По его словам вторая попытка предотвратить конфликт протекала в русле вопроса беженцев. «Мы предлагали, что узаконим все ваши интересы в Сухуми, к северу от Сухуми, но вы нам дайте возможность вернуть наших беженцев, хотя бы ту половину Абхазии, которая абсолютно пуста и находилась под контролем российских миротворцев. Мы готовы шаг за шагом устанавливать мир», — рассказал экс-президент.
Однако, по словам М.Саакашвили, все попытки предотвратить конфликт закончились безрезультатно.
Комментарии3
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glotov 07 августа 2018 | 21:07
Горячий, совсем белый.
ykpocyka 07 августа 2018 | 21:15
Вы как говорите? "бе-бе-бе-бе" - так говорите?
- "Бе-бе-бе-бе" - так со мной ещё никто не разговаривал
- Мерзавец! Тварь последняя!
- Вор! Такие как ты, будут сидеть!
- Свою страну ты довёл, катись к чёрту из моей страны!
- Я украинец, между прочим!
- Нет, я украинец!
- Ты трепло и артист, б...! Циркач, сволочь такая! Гастролёр! Гавнюк, блин! Тебя пригласили в страну дело делать, а не аферизмом политическим заниматься!
- Вы оскорбляете народ Украины! И вы будете за это отвечать .
captainobvious 07 августа 2018 | 21:28
интересно, это в ходе первой или второй "попытки предотвратить конфликт" Мишико публично назвал Путина Лилипутиным?