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21:04, 07 августа 2018

Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали на Земляном Валу в Москве

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. В седьмом часу вечера столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Причины аварии выясняются.

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