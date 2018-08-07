Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали на Земляном Валу в Москве
Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. В седьмом часу вечера столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Причины аварии выясняются.
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Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД. В седьмом часу вечера столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Причины аварии выясняются.
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