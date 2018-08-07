Басманный суд Москвы арестовал полдома, машину и деньги главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Об этом РБК сообщила его пресс-секретарь Влада Русина. Она уточнила, что арестована зарплатная банковская карта и еще один счет с небольшой суммой денег. Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Он находится в СИЗО.
Комментарии7
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sadda 07 августа 2018 | 21:13
Сфабриковали уголовное дело и гнобят человека, вертухаи путинские. Васильева с Сердюковым ухахатываются.
ihtamnet 07 августа 2018 | 21:14
А ведь когда то жил - что в масле катался. Бабки, дорогие тачки, отдых за бугром, дорогие шмотки... Семье Шестуна пора позаботиться самим о себе, устроиться на работу и почуять все прелести жизни обычного работяги. Папа сел на долго.
danko1 07 августа 2018 | 21:15
Даже денег не нашли у того, кто против свалок и Воробьева выступал.
Да и задержали по давнему делу, по которому уже раньше 6 раз было доказано отсутствие состава преступления.
К тому же подписи Шестуна под письмом о выделении земли по 6 соток людям не было, т.к. он в отпуске был.
Наглая фальсификация уголовного дела.
popov_m 07 августа 2018 | 21:17
Кто не в системе, тот против системы, ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ (или кто о чем подумает)!
neyexo 07 августа 2018 | 21:19
Деньги наверно в надежном месте
ramses333 07 августа 2018 | 21:23
Братва шутить не любит.
proxozhij 07 августа 2018 | 21:32
А туалет в какой половине дома?