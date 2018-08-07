Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны сети Макдоналдс на 5 с половиной миллионов рублей
Ведомство обнаружило больше сотни нарушений санитарных норм. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Среди нарушений – отсутствие необходимого оборудования, а также прививок у персонала. Кроме того, санитарные врачи выяснили, что в ресторанах не принимали необходимых мер по защите от насекомых и грызунов и нарушали условия хранения продуктов.
Комментарии8
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tv_victim 07 августа 2018 | 21:14
ну ясен пень, что в Маке с санитарными нормами беда.... Это же не шаурма на автобусной остановке, не чебуречная какая.... Вот там все норм, там комар носа не подточит!
vikwlad 07 августа 2018 | 21:33
А слабо Роспотребнадзору проверить пивзаводы, производящие фальсифицированное бутылочное пиво, например "Балтика" или "Клинское". Можно проверить и мясокомбинаты, которые производят фальсифицированную колбасу и пельмени.
oldcitizen 07 августа 2018 | 21:17
Прививок, значит, нет у персонала? Ну-ну!
Уж где-где, а в Маке получше, чем где-нибудь.
basel812 07 августа 2018 | 21:27
Только Макдоналдс официальные штрафы и платит. Остальные взятками откупаются.
petrivanov 07 августа 2018 | 21:27
Это примерно то же, чем занимался Онищенко - известный борец с европейскими огурцами, кинзмараули и боржоми, а так же со шпротами.
jetsam 07 августа 2018 | 21:27
а нефига санкции против госбанков принимать.
нехай мак и расхлебывает...
pulalala 07 августа 2018 | 21:31
БигМак - отрава.
Не вздумайте съесть.
Хилари туда новичок сует.
chnch 07 августа 2018 | 21:33
pulalala: Покушал в маке бедняга? С горшка уже неделю пишешь?