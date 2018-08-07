Роспотребнадзор оштрафовал московские рестораны сети Макдоналдс на 5 с половиной миллионов рублей

Ведомство обнаружило больше сотни нарушений санитарных норм. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Среди нарушений – отсутствие необходимого оборудования, а также прививок у персонала. Кроме того, санитарные врачи выяснили, что в ресторанах не принимали необходимых мер по защите от насекомых и грызунов и нарушали условия хранения продуктов.